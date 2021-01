Mainz (ots) - Personalmangel, Geldmangel, überlastete Gerichte: Deutschlands Strafjustiz ist am Limit. Wirtschaftskriminelle profitieren davon besonders häufig. Am Mittwoch, 20. Januar 2021, ab 19.30 Uhr beleuchtet ZDFinfo das Problem in den Dokumentationen "Achtung Geldfallen! - Die Tricks der Finanzabzocker" und "Justiz am Limit - Der Kampf gegen Wirtschaftskriminelle". Beide Filme sind bereits ab Mittwoch, 20. Januar 2021, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar.Auf dem Finanzmarkt tummeln sich viele Betrüger. Es gibt Abzockmethoden, die für Laien nur schwer zu durchschauen sind. Denn nicht jedes Angebot hält, was es verspricht. Manche sind sogar einzig darauf ausgelegt, Verbraucher und Verbraucherinnen um ihr Erspartes zu bringen. Der Film "Achtung Geldfallen! - Die Tricks der Finanzabzocker" um 19.30 Uhr von Fabian Sabo und Niels Folta berichtet von Betrugsmaschen und klärt über die Risiken auf.Anschließend zeigt Dunja Keupers Film "Justiz am Limit - Der Kampf gegen Wirtschaftskriminelle" um 20.15 Uhr am Beispiel von Robert S., wie herausfordernd die Verfolgung von Wirtschaftskriminellen ist: Robert S., der ehemalige Vorstand eines Medizintechnikunternehmens, soll seine Firma ausgehöhlt und schließlich in die Insolvenz getrieben haben. Der Fall steht exemplarisch für massive Mängel im Rechtsstaat Deutschland. Denn Wirtschaftskriminalität stellt die Strafjustiz vor besondere Herausforderungen: Wirtschaftsdelikte sind meist nicht nur extrem kompliziert, sondern in der Regel auch sehr langwierig.Im Vorfeld zeigt ZDFinfo mit "Firmen am Abgrund: Die Investmentbank Lehman Brothers" um 18.00 Uhr und "Die Schadensfalle - Wenn Versicherungen tricksen" um 18.45 Uhr zwei weitere Dokus aus dem Bereich der Wirtschaftskriminalität.Kontakt: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/achtunggeldfallen und https://presseportal.zdf.de/presse/justizamlimitFür akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht "Justiz am Limit - Der Kampf gegen Wirtschaftskriminelle" im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Ansicht bereit.Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/neue-crime-dokus-in-zdfinfoZDFinfo in der ZDFmediathek: https://zdfinfo.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4814585