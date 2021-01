München (ots) - Katrin Statz ist seit dem 1. Januar 2021 Partnerin und Geschäftsführerin der PKF Industrie- und Verkehrstreuhand GmbH Wirtschafsprüfungsgesellschaft in München.Die Steuerberaterin wird in ihrer neuen Rolle die Bereiche Unternehmenssteuern und Jahresabschlusserstellung mit einem Schwerpunkt in der steuerlichen Beratung für geschlossene alternative Investmentfonds, Projektentwicklungsunternehmen und Leasinggesellschaften verantworten."Mit Katrin Statz haben wir eine fachlich hochqualifizierte und kompetente Kollegin aus unserem Team als Partnerin gewonnen und so die Weichen für eine nachhaltige und weiterhin erfolgreiche Zukunft gestellt", sagt der geschäftsführende Partner Sebastian Wohldorf."Ich freue mich als langjährige Mitarbeiterin der PKF München sehr, mein fachliches Wissen und die weibliche Intuition zukünftig als Partnerin, mit noch mehr Verantwortung als bisher, in die Gesellschaft einbringen zu können. Mich erwartet ein motiviertes Team in einem spannenden Umfeld", sagt Katrin Statz.Über die PKF Industrie- und Verkehrstreuhand GmbHDie PKF Industrie- und Verkehrstreuhand (IVT) betreut als partnergeführte Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft am Standort München internationale Konzerngesellschaften, mittelständische Unternehmen, öffentliche Institutionen sowie Privatpersonen. Mehr als 150 Mitarbeiter stehen für mandantenorientierte Dienstleistungen und individuelle Beratung mit breitgefächertem Portfolio. PKF IVT ist Mitglied von PKF International, einem der größten internationalen Netzwerke unabhängiger Wirtschaftsprüfungs-, Steuerberatungs- und Unternehmensberatungsgesellschaften mit einem Jahresumsatz von 1,5 Milliarden US-Dollar. PKF International beschäftigt global rund 20.000 Mitarbeiter an 450 Standorten in 150 Ländern.Pressekontakt:Sebastian WohldorfMaximilianstrasse 2780539 MünchenTelefon: +49 89 - 29032 - 0Telefax: +49 89 - 29032 - 133E-Mail: sebastian.wohldorf@M.PKF.dewww.pkf-muenchen.deOriginal-Content von: PKF Industrie- und Verkehrstreuhand GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144420/4814672