Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Dezember ist keine einzige gedeckte Anleihe in Euro mehr auf den freien Markt gekommen, so die Analysten der DekaBank.Dementsprechend sei der Handel in dieser Anlageklasse noch dünner ausgefallen als ohnehin schon. Immerhin sei es der EZB noch gelungen, im Dezember ihr Portfolio um 1,5 Mrd. EUR aufzustocken, was durch sehr niedrige Fälligkeiten von lediglich 300 Mio. EUR vereinfacht worden sei. Somit seien die Risikoaufschläge gedeckter Anleihen weiter verringert worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...