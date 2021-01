Die Veranstaltungstermine des Maschinenherstellers im Februar: 10. Februar 2021: Jedes Teil ein Gutteil - Nachhaltiger Kaffeegenuss mit Silikon LSR (Liquid Silicone Rubber) ist der ideale Werkstoff, wenn es um die Herstellung langlebiger, temperaturbeständiger und bakteriell resistenter Produkte geht. Ideal also für Anwendungen in der Medizintechnik und im täglichen Leben. Am Beispiel eines wiederverwendbaren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...