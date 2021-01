Die Nervosität angesichts möglicher neuer Corona-Beschränkungen hierzulande ist groß. Vom neuen Allzeithoch bei über 14.000 Punkten hat sich der DAX daher wieder deutlich entfernt. 18. Januar 2021. Frankfurt (Börse Frankfurt). Kommt jetzt ein Wirtschafts-Stillstand? Anleger halten sich in Sorge um die sich abzeichnende Verschärfung des Lockdowns erst einmal zurück. Der DAX, der am Freitag verloren hatte, steht zum Wochenauftakt fast unverändert bei 13.800 Punkten. In der ersten Januarwoche war der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...