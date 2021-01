Hannover (www.anleihencheck.de) - Ab Mittwoch wird Donald Trumps durchaus etwas merkwürdige Präsidentschaft Geschichte sein, wenn Joe Biden gegen 12:00 Uhr MEZ als neuer US-Präsident vereidigt worden ist, so die Analysten der Nord LB.Auf eine etwas expansivere Fiskalpolitik, mehr Klimaschutz, mehr Diplomatie und auch weniger Polemik werde man sich wohl in den kommenden vier Jahren einstellen können. Die Überwindung der Pandemie und das Messen mit dem größten strategischen Wettbewerber der USA, China, würden aber als Herausforderungen bestehen bleiben. In diesen Themen werde die USA als Land zeigen können, dass es tatsächlich "Great" sei! Ansonsten werde diese Woche von drei Notenbanksitzungen geprägt sein: So würden die Bank of Canada am Mittwoch sowie die Bank of Japan und die EZB am Donnerstag tagen. Dabei dürfte die BoJ ihr YCC-Verfahren anpassen. Ansonsten müsse aber mit größeren Anpassungen nicht gerechnet werden. Auf den speziellen Tonfall der EZB werde durchaus zu achten sein. Datenseitig werde die Veröffentlichung der Zahlen des deutschen ZEWs am Dienstag von Interesse sein. Trotz der gestiegenen Infektionszahlen und der Lockdown-Maßnahmen rechnen die Analysten der Nord LB mit einem Anstieg der ZEW-Konjunkturerwartungen auf 62,0 Punkte, der ZEW Lagebeurteilung sollte auf -64,5 Punkte marginal zulegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...