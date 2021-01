Fundamental gesehen preschen Technologiewerte zuletzt wieder deutlich vor, nachdem Ende 2020 sich eine mehrmonatige Konsolidierungsphase eingestellt hatte. Insbesondere die Chipknappheit auf dem Weltmarkt treibt Kurse von Halbleiterherstellern spürbar an, so auch das Papier von Infineon. Nachdem der Wert Ende 2020 über seine Verlaufshochs aus dem letzten Jahr sowie das Kursniveau von 29,30 Euro zugelegt hatte, wurde nämlich ein mittelfristiges Kaufsignal mit einem Ziel am 138,2 % Fibonacci-Retracement aktiviert. Derzeit hat Infineon nur die Hälfte der Strecke abgearbeitet, weitere Gewinne sind stark anzunehmen. Allerdings sollten Investoren auch mit etwaigen und dynamischen ...

