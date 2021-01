HANNOVER (dpa-AFX) - Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) hat Rufe nach einer Homeoffice-Pflicht in der Corona-Krise zurückgewiesen. Er habe die Diskussion darüber und über einen Lockdown der Industrie "nicht wirklich verstanden", sagte IG-BCE-Chef Michael Vassiliadis am Montag in der Jahrespressekonferenz der Gewerkschaft. In vielen Bereichen wie der Pharmaindustrie sei die Arbeit von zu Hause schlicht nicht möglich. "Das ist ein bisschen weltfremd." In den Branchen Chemie und Pharma seien die Sicherheitsstandards zudem so hoch, dass die Gefahr, sich im Betrieb mit dem Virus zu infizieren, eher geringer sei als vor den Werktoren.

Vassiliadis warnte zudem, dass die Arbeit von zu Hause aus den Einfluss der Gewerkschaften schwäche. So versperrten einige Unternehmen den Gewerkschaften den digitalen Zugang zu den Beschäftigten. Die IG BCE lasse dieses Vorgehen gerichtlich prüfen und wolle ihr Zugangsrecht notfalls politisch durchsetzen, sagte er./cwe/DP/jha