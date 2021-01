Vergangene Woche hatte GitHub einen Mitarbeiter gefeuert, der seine Washingtoner Kollegen am Tag der Kapitol-Unruhen in einem Slack-Channel vor Nazis gewarnt hatte. Jetzt ist die zuständige HR-Person zurückgetreten. In Sorge um seine Kollegen hatte der Mitarbeiter am Tag der Kapitol-Unruhen in einem internen Firmenchat geschrieben: "Bleibt wo ihr seid, Freunde. Nazis sind in der Gegend." Zwei Tage später war er aufgrund "inakzeptabler Verhaltensmuster" gefeuert worden. In der Folge hatten über 200 der 1.700 GitHub-Angestellten in einem offenen Brief eine Klarstellung der Umstände seiner Kündigung gefordert...

