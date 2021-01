Berlin (ots) - Magazin: IcanDo e.V. gewinnt "Großen Stern des Sports" in Gold 2020Riesiger Erfolg für den IcanDo e.V. aus Hannover: Der Verein für Spiel, Sport, Bewegung und soziale Arbeit ist für seine Initiative "IcanDo@School" mit dem "Großen Stern des Sports" in Gold 2020 ausgezeichnet worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gab das Ergebnis des bundesweiten Wettbewerbs - initiiert vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) zusammen mit den Volksbanken und Raiffeisenbanken - in Berlin im Rahmen einer digitalen Siegerehrung offiziell bekannt.Beitrag:Im Livestream verfolgten die Verbände die Siegerehrung. Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken.O-Ton: Der Leistungssport lebt nun mal von der Basisarbeit. Und diese erfolgt nun mal von Kindesbeinen an in den Vereinen, in den Kiezen, in den Regionen. Und das ist natürlich auch eine wichtige Grundlage für den Leistungssport. Und gerade hier macht es sind, dass die Vereine weiter so präsent unterwegs sind und Talente entdecken. Auch mit für Sterne des Sports und für andere Sterne, wie es die Olympischen Spiele und viele andere Wettbewerbe sind. - Länge 30 secVereinschef Olaf Zajonc aus Hannover war völlig aus dem Häuschen - und freute sich neben der mit 10.000 Euro dotierte bedeutendsten Auszeichnung für Sportvereine über die Anerkennung:O-Ton:Zweiter wurde der Karateverein Zanshin-Siegerland e.V. mit dem Projekt "ZKidz - Zanshin Kidz sind clever und mutig". Vereinschef Oliver Lütz.O-Ton:Und auf Platz 3 landete der Duvenstedter Sportverein aus Hamburg. Vereinschef Oliver StorkO-Ton:"Großartig, was die Sportvereine in diesen schwierigen Zeiten alles auf die Beine gestellt haben", sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Preisverleihung.O-Ton: Der Verein, der hier den ersten Platz belegt hat - I can Do - ist eigentlich mit einem naheliegenden Gedanken aufgetreten. Für uns Erwachsene ist Abstand etwas Selbstverständliches, Kinder müssen das lernen. Und sie haben Spiele entwickelt, in denen spielerisch das Abstandhalten eingeübt wird - ganz großartige Idee und zurecht der erste Platz. - Länge 20 sec.Mehr dazu unter Sterne-des-Sports.dePressekontakt:Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)Cornelia SchulzPressesprecherinSchellingstraße 410785 BerlinT +49 30 2021-1330presse@bvr.dewww.bvr.deOriginal-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40550/4815152