Fonds-Industrie: Die heimische Fonds-Industrie ist bisher gut durch die Coronavirus-Krise gekommen. Und laut VÖIG-Präsident Heinz Bednar ist das Gesamtumfeld nach wie vor positiv. "Wir beobachten, dass Korrekturen immer wieder zum Zukauf genutzt werden und auch die Liquidität weiterhin vorhanden ist". Das österreichische Fondsvolumen der Wertpapier-Verwaltungsgesellschaften (VWGs) erhöhte sich gegenüber 2019 um rund 3,8 Prozent auf rund 191,9 Mrd. Euro, was einem neuen Rekordwert entspricht. Die Nettomittelzuflüsse betrugen zum Ende des Jahres insgesamt 6,0 Mrd. Euro, wobei auf institutionelle Anleger 3,1 Mrd. Euro entfielen und auf den Retailfondsbereich 2,9 Mrd. Euro. "Das Vertrauen in die Fondsveranlagung ist breit", so Bednar. Aufgrund der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...