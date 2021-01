Saarbrücken (ots) - Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat im Interview mit dem Saarländischen Rundfunk die Privilegien für den Profifußball kritisiert. Es gebe viele Ungereimtheiten, über die man bei der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin reden müsse: "Kinder dürfen nicht Fußball spielen, während man in der Bundesliga so weitermacht, als wäre nichts gewesen - auch mit der Mutation, die jetzt im Spiel ist." Das gelte auch für Kontakte am Arbeitsplatz, so Hans: "Wir haben einen harten Lockdown, der viele trifft und dennoch trifft man sich an Arbeitsplätzen so wie vorher. Da müssen wir einfach drüber reden."



Im Hinblick auf mögliche Ausgangssperren, wollte sich Hans nicht auf konkrete Uhrzeiten festlegen. Allerdings verwies er im Interview mit dem SR auf die Regelungen in Baden-Württemberg: "Dort hat man mit 20 Uhr gute Erfahrungen gemacht, das wäre eine Option." Allerdings sei er nicht für Länder-Alleingänge: "Das macht nur Sinn, wenn wir das deutschlandweit gleich machen."



Pressekontakt:



SR-Newsroom

Anne Bobzin

abobzin@sr.de

0681 6021011



Original-Content von: SR Saarländischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/34548/4815157

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de