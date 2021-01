Paris (www.anleihencheck.de) - Die Zentralbanken haben für 2021 bereits weitere Unterstützung in Aussicht gestellt, so die Experten von Edmond de Rothschild Asset Management.Die Bilanzsumme der US-Notenbank FED werde weiter steigen; sie wolle so lange an ihren Staatsanleihen- und MBS-Käufen festhalten, bis wieder Vollbeschäftigung erreicht sei und die Inflation auf ihren Zielwert steige. In Europa sehe es ähnlich aus: Die Zentralbanken möchten nicht riskieren, dass die Inflationserwartungen noch weiter zurückgehen würden. ...

