Der Laptop am Tisch, dann https://konzertzuhaus.at/streaming-konzert/emmanuel-tjeknavorian/ angewählt, das Audiosignal auf die grossen Boxen gejagt und schon waren Emmanuel Tjeknavorian und sein Streicherensemble im Wohnzimmer. Am Programm stand Ludwig van Beethoven mit "Große Fuge B-Dur op. 133". Fein. Schöne Lyrics: "Roll over Beethoven .. and tell Tchaikovsky the news" (Chuck Berry)

