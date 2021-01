Der EUR/JPY intensiviert den jüngsten Bruch der Marke von 126,00 - In diesem Verkaufskontext sind weitere Abwärtsbewegungen durchaus denkbar - Der EUR/JPY weitet den Abwärtstrend aus und nähert sich am Montag der 125,00, womit sich die Negativserie zum siebten Mal verlängert. Der anhaltende Abwärtstrend traf am Montag auf einen ersten Widerstand ...

