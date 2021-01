DGAP-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Konferenz

Baader Helvea Swiss Equities Conference: Äußerst erfolgreiche Premiere als virtuelles Event über drei Konferenztage Unterschleißheim, 18. Januar 2021: Die 17. Baader Helvea Swiss Equities Conference ist im Zuge der aktuellen Covid-19-Schutzmaßnahmen in diesem Jahr erstmalig rein virtuell umgesetzt worden. Gleichzeitig hat sich die Konferenz aufgrund der stetig wachsenden Anzahl teilnehmender Unternehmen zum ersten Mal über drei - statt wie bisher zwei - Tage, vom 13.-15. Januar 2021, erstreckt. In den virtuellen Konferenzräumen sind insgesamt 80 führende Schweizer Unternehmen auf über 400 institutionelle Investoren aus 25 Ländern getroffen. Im Rahmen der Online-Präsentationen sowie den rund 1.000 Einzel- und Kleingruppengesprächen boten die präsentierenden Entscheidungsträger den Investoren aufschlussreiche Informationen über den Verlauf der vergangenen Quartale dar und standen für die zahlreichen Rückfragen zur Verfügung. Die erfolgreiche Umsetzung des virtuellen Formats, der rege Austausch und die extrem hohe Teilnehmerzahl unterstreichen abermals den Erfolg der Baader Helvea Swiss Equities Conference. Trotz eines weltwirtschaftlichen Umfelds, das angesichts der COVID-19-Pandemie von vielen Unsicherheiten geprägt bleibt, blicken die Schweizer Unternehmen überwiegend zuversichtlich auf das Jahr 2021. Aufgrund laufender Effizienzsteigerungs- und Transformationsprogramme, fortgesetzter Investitionen in neue Technologien und Produkte sowie einer klaren Fokussierung auf Märkte mit längerfristig profitablen Wachstumsaussichten, zeigten sich die meisten Top-Manager sehr optimistisch für die künftige Gewinnentwicklung. Auch im Hinblick auf das stetig an Bedeutung gewinnende Thema Nachhaltigkeit präsentierten sich die Unternehmen gut vorbereitet und waren mehrheitlich überzeugt, dass ihnen die steigenden Anforderungen beim Umweltschutz zusätzliche Wachstumschancen eröffnen werden. "Wir freuen uns sehr, dass die Nachfrage auf Seiten der Investoren und Unternehmen ungebrochen hoch ist und wir das Interesse durch die virtuelle Ausführung unserer Veranstaltung mit Fokus auf Schweizer Aktien sogar noch steigern konnten", resümiert Oliver Riedel, Mitglied des Vorstands der Baader Bank die drei Konferenztage.



Die nächste Baader Helvea Swiss Equities Conference findet Mitte Januar 2022 statt. Weitere Details finden Sie auf unserer Webseite https://www.swissequitiesconference.com/. Für weitere Informationen:



Über die Baader Bank AG:



Die Baader Bank ist die Bank zum Kapitalmarkt. Sie ermöglicht ihren Kunden den Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten und das Investieren in Finanzprodukte auf effektive, effiziente und sichere Weise. Durch das Nutzen neuester Entwicklungen der Bankenbranche generiert sie für ihre Kunden einen Mehrwert - bei Produkten, in den Prozessen, in der Technik. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und rund 400 Mitarbeitern ist sie in den Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets, Multi Asset Brokerage, Asset Management Services, Banking Services und Research aktiv. Weitere Informationen finden Sie auch online: Unternehmenswebseite: www.baaderbank.de

