Bayer: BAYN // ISIN: DE000BAY0017 Keine Frage, da draußen herrscht Krieg. Das aus Nordamerika stammende Grauhörnchen ist dabei, Europa zu erobern. In Norditalien hat es sich bereits festgesetzt. Von dort aus wandert es Richtung Schweiz. In Großbritannien hat es seinen Vetter Rotes Eichhörnchen weitgehend vertrieben. In Deutschland ist es auf dem Vormarsch. Wie auch die afrikanische Nilgans, die unsere einheimischen Entenvögel und Blesshühner dauerhaft schädigt. Gar nicht zu sprechen vom asiatischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...