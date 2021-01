Zweitägige Sonderveranstaltung präsentiert die neuesten Innovationen im Bereich Augenheilkunde

Topcon Healthcare, ein führender Anbieter von Medizinprodukten und Softwarelösungen für die weltweite Augenheilkunde, kündigte heute die Ausrichtung des zweitägigen virtuellen Symposiums und der Ausstellung eyeRISE vom 9. bis 10. Februar 2021 an.

eyeRISE, or Eye Research Innovation Symposia Expo, is a new, multi-disciplinary virtual congress showcasing the latest innovations in eye care. It will feature three solutions-focused tracks, delivering clinical and practical education through symposia, roundtable discussions and interactive workshops. (Graphic: Business Wire)

eyeRISE bzw, Eye Research Innovation Symposia Expo, ist ein neuer, multidisziplinärer virtueller Kongress, der die neuesten Innovationen in der Augenheilkunde vorstellt. Es wird drei lösungsorientierte Tracks geben, die klinische und praktische Weiterbildung durch Symposien, Diskussionsrunden und interaktive Workshops bieten.

An der zweitägigen Veranstaltung beteiligen sich über drei Dutzend weltweit renommierte Sprecher aus 17 Ländern mit verschiedenen Fachgebieten. Zu den bildungsorientierten Tracks zählen Aufbau klinischen Vertrauens, einschließlich Themenschwerpunkt NetzhautGlaukom und Bildgebung, Erschließung neuer Märkte, das sich mit den Hindernissen beim Einstieg in die Behandlung von Myopie und trockenen Augen befasst,und Zu viele Patienten, zu wenig Zeit, was Themen wie okulare Telemedizin und Ferndiagnose beleuchtet.

"Wir freuen uns sehr, eyeRISE ankündigen zu dürfen eine einzigartige, bahnbrechende Veranstaltung, die einige der bekanntesten Namen der Augenheilkundebranche zusammenbringt, um die neuesten Forschungen und Trends in der Patientenversorgung und im Praxismanagement zu diskutieren. Während Live-Meetings nicht stattfinden können, bietet eyeRISE eine fesselnde, interaktive virtuelle Plattform mit Bildungsmöglichkeiten für eine Vielzahl von Disziplinen. Sie bietet lösungsorientierte Tracks für klinische und betriebswirtschaftliche Anwendungen aus der Praxis. eyeRISE ist die Krönung von Topcons unermüdlichem Engagement für kontinuierliche Innovation in der Augenheilkunde", so Carolyn Evangelista, Globale Direktorin für medizinische Angelegenheiten bei Topcon Healthcare.

"eyeRISE wird auf den Erfolg unserer früheren ISSOCT-Konferenzen aufbauen und sich auf alle Facetten der Augenheilkunde ausdehnen, indem klinische Fortbildung für die Unterfachgebiete Netzhaut, Glaukom und Vorderabschnitt eingeschlossen werden. Das angesehene Vortragsgremium wird seine klinischen Ergebnisse zu den neuesten Forschungsthemen und Innovationen in der Augenheilkunde präsentieren. Es sollte ein höchst informatives und aufschlussreiches Treffen für alle Teilnehmer werden", so ISSOCT-Vorsitzender Richard F. Spaide, MD, von Vitreous Retina Macula Consultants in New York, USA.

"Die Möglichkeit, sich mit Kollegen zu vernetzen und sich über die neuesten Trends und Technologien in der Augenheilkunde zu informieren, ist für die Ärzte von heute von entscheidender Bedeutung, insbesondere im Hinblick auf die globale Pandemie. eyeRISE bietet Ärzten die einzigartige Gelegenheit, sich untereinander auszutauschen sowie praktische Tipps zu erhalten und klinische Einblicke zu gewinnen. Angesichts der Herausforderungen, denen Augenärzte heute gegenüberstehen, stellt eyeRISE eine wunderbare Lernmöglichkeiten für alle Kliniker dar", fasste Fakultätsmitglied Mingguang He, MD, PhD, Professor an der Universität Melbourne, Australien, zusammen.

Für weitere Informationen über x oder zur Anmeldung für die Veranstaltung besuchen Sie bitte Eyerise2021.com.

Über Topcon Healthcare

Topcon Healthcare sieht die Augengesundheit anders. Unsere Vision ist es, Anbieter mit intelligenten und effizienten Technologien für eine verbesserte Patientenversorgung zu unterstützen. Um mit der sich ständig verändernden Landschaft der Gesundheitsbranche Schritt zu halten, bieten wir die neuesten integrierten Lösungen, einschließlich fortschrittlicher multimodaler Bildgebung, herstellerneutraler Datenverwaltung, sicherer Distanzierung und bahnbrechender Ferndiagnosetechnologie.

Als international ausgerichtetes Unternehmen konzentriert sich Topcon auf die Entwicklung von Lösungen zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen in den Megabereichen Gesundheitswesen, Landwirtschaft und Infrastruktur. Im Bereich des Gesundheitswesens gehören zu diesen Herausforderungen zunehmende Augenkrankheiten, steigende Krankheitskosten, der Zugang zur Gesundheitsversorgung und der Ärztemangel. Durch Investition in wertorientierte Inovationen setzt sich Topcon dafür ein, den Menschen eine gute Gesundheit und eine hohe Lebensqualität zu ermöglichen.

