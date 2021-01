Der digitale Versicherungsmakler CLARK sammelt in seiner Series-C Finanzierungsrunde Investitionen in Höhe von 69 Mio. Euro ein. Angeführt wird die jüngste Finanzierungsrunde von Tencent, einem chinesischen Internetkonzern. Aber auch bestehende Investoren wie Portag3 Ventures, White Star Capital und Yabeo haben ihre Investitionen in CLARK erhöht.

Den vollständigen Artikel lesen ...