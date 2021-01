LTTS als Leader in den Bereichen Digital Engineering (Digitaltechnik), IoT (Internet der Dinge), AI (KI) und Digital Thread (Digitaler Faden), dem Rückgrat der Entwicklung neuer Produkte, eingestuft

Außerdem zum vierten Mal in Folge als Leader (Spitzenreiter) in 6 wichtigen Vertikalmärkten ausgezeichnet

L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein führendes globales reines Ingenieurdienstleistungsunternehmen, gab heute bekannt, dass es in der "Zinnov Zones 2020 ER&D Services"-Studie zum vierten Mal in Folge als "Leader" (Spitzenreiter) im Bereich neuer Technologien, die für die Transformation von Produkten und Dienstleistungen entscheidend sind, eingestuft und außerdem in den wichtigsten ER&D-Sektoren in der Leadership Zone (Führungsgruppe) platziert wurde. LTTS hat in den "Zinnov Zones"-Bewertungen weiterhin die Spitzenposition in der Kategorie "Pure Play ER&D Services" inne.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210118005513/de/

LTTS rated as a Global Leader in ER&D Services in Zinnov Zones 2020. (Graphic: Zinnov)

In seinem jüngsten Branchenranking positionierte Zinnov L&T Technology Services als "expansiven und etablierten" Engineering-Partner mit tiefgreifenden Fachkompetenzen im Bereich der gesamten ER&D-Dienstleistungen. LTTS wurde in der "Leadership Zone" über Vertikalmärkte wie Automotive, Luft- und Raumfahrt, Telekommunikation, Halbleiter, medizinische Geräte und Industrieprodukte eingestuft.

Technologien wie digitales Ingenieurwesen, KI, maschinelles Lernen, industrielles IoT, OTT und der digitale Faden werden von Kunden in allen wichtigen Branchen bei der Entwicklung neuer Produkte eingesetzt. LTTS bietet ein umfangreiches Portfolio an Ingenieurdienstleistungen, die Unternehmen dabei helfen, über den gesamten Lebenszyklus der Produktentwicklung hinweg einen Mehrwert zu generieren. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in digitale Technologien und baut neue Fähigkeiten und Infrastrukturen auf, um seine internationalen Kunden zu unterstützen.

Sidhant Rastogi, Managing Partner bei Zinnov, sagte: "LTTS verfügt über ein aufregendes Portfolio an digitalen Angeboten in den Bereichen 5G, industrielles IoT, maschinelles Lernen und digitaler Faden. Dieses Arsenal an wichtigen Technologieangeboten bildet das Rückgrat der Entwicklung neuer Produkte und des Produktlebenszyklusmanagements für die internationalen Kunden von LTTS. Es ist erfreulich zu sehen, dass führende Unternehmen im Bereich ER&D-Services wie LTTS ihre Investitionen und Fähigkeiten ausbauen, um globale Kunden bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen."

Abhishek Sinha, Chief Operating Officer und Vorstandsmitglied bei L&T Technology Services, sagte: "In relativ kurzer Zeit hat LTTS eine Schlüsselrolle in der globalen ER&D-Landschaft eingenommen, wobei unsere multivertikale Ingenieurskompetenz und die Fähigkeit, Technologien von einem Vertikalbereich in einen anderen zu übertragen, als Wettbewerbsvorteil dienen. Wir sehen ein anhaltendes Wachstum bei ER&D-Dienstleistungen, da Unternehmen die Investitionen im Bereich Industrie 4.0 für die technologiegestützte Transformation erhöhen. Diese jüngste Studie von Zinnov Zones ist ein Beweis für die Stärke und Beständigkeit von Ingenieurdienstleistungen und bestärkt uns in unserem Bestreben, die Benchmarks der Branche in neue Dimensionen zu heben."

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro Limited, die sich auf Engineering- und F&E-Dienstleistungen (Engineering and R&D, ER&D) für Kunden auf der ganzen Welt konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Planungs-, Entwicklungs- und Prüfdienste entlang des gesamten Lebenszyklus der Produkt- und Prozessentwicklung an. Zu unseren Stammkunden gehören 69 Fortune-500-Unternehmen und 53 der weltweit führenden ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, Medizinprodukte, Transport, Telekommunikation und Hi-Tech sowie der Prozessindustrie. Unser Firmensitz befindet sich in Indien, und wir haben mehr als 15.900 Mitarbeiter, die in 17 globalen Designzentren, 28 globalen Verkaufsbüros und 52 Innovationslabors tätig sind (Stand: 30. September 2020). Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ltts.com/

Über Zinnov

Zinnov wurde 2002 gegründet und ist ein weltweit führendes Management- und Strategieberatungsunternehmen mit Niederlassungen in Santa Clara, Houston, Bangalore, Gurgaon und Paris. In den letzten 19 Jahren hat Zinnov mehr als 250 Fortune-500-Unternehmen und Technologiefirmen erfolgreich beraten, um umsetzbare Erkenntnisse zu erarbeiten, die ihnen helfen, Werte zu schaffen sowohl in Bezug auf Umsatz als auch auf Optimierung. Mit Kernkompetenzen in den Bereichen Produktentwicklung, digitale Transformation, Innovation und Outsourcing-Beratung unterstützt Zinnov seine Kunden durch folgende Leistungen:

Unterstützung globaler Unternehmen bei der Entwicklung und Optimierung eines globalen Engineering-Footprints durch die Gründung von Zentren sowie Technologie- und funktionalen Akzeleratoren, um eine höhere F&E-Effizienz, Innovationskraft und Produktivität zu erreichen;

Beratung globaler PE-Firmen bei der Vorauswahl von Vermögenswerten und der Bewertung von Zielen, der kommerziellen Due Diligence und Wertschöpfung;

Steigerung des Umsatzes der Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen in neueren Märkten durch Beratungsleistungen in den Bereichen Account Intelligence, Markteintritt und Marktexpansion;

Strukturierung und Implementierung von Hebeln der digitalen Transformation, die durch Technologien wie KI/ML, Cloud, IOT und RPA ermöglicht werden;

Unterstützung globaler Unternehmen bei der Konzipierung und Umsetzung ihrer Open-Innovation-Programme, bei der Gestaltung und Durchführung von Akzeleratorprogrammen und bei der Zusammenarbeit mit Start-ups für spezifische Anwendungsfälle und vordefinierte Ergebnisse.

Mit seinem Team aus erfahrenen Beratern, Fachexperten und Forschungsspezialisten betreut Zinnov Kunden aus verschiedenen Branchen, darunter die Bereiche Enterprise Software, BFSI, Gesundheitswesen, Automotive, Einzelhandel und Telekommunikation in den USA, Europa, Japan und Indien. Weitere Informationen finden Sie auf https://zinnov.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210118005513/de/

Contacts:

Ansprechpartner Medien:

Aniruddha Basu

L&T Technology Services Limited

E-Mail: Aniruddha.Basu@LTTS.com

Tel.: +91 806767 5707