Frankfurt am Main, Deutschland (ots/PRNewswire) - - Neuer Colliers-Report zeigt, dass 98 Prozent der Investoren planen, ihre Portfolios zu erweiternWeltweit gehen Immobilieninvestoren von einer Markterholung im Jahr 2021 aus und zeigen sich weitgehend optimistisch. Das ist eines der Ergebnisse der neuen Studie "2021 Global Investor Outlook" des Immobilienberatungsunternehmens Colliers International.Aufgrund der jüngsten Entwicklungen bei den Impfstoffen und staatlicher Förderprogramme steigt bei den Befragten das Vertrauen in den Immobilienmarkt, so dass die globalen Investment-Aktivitäten in der zweiten Jahreshälfte 2021 um 50 Prozent zunehmen werden. Für die Colliers-Studie wurden rund 300 führende Investoren befragt, darunter große institutionelle Investoren, börsennotierte Immobiliengesellschaften, Staats-, Private-Equity-Fonds, Family Offices und Asset Manager."Unsere globale Analyse zeigt, dass aufgrund der hohen Liquidität im Markt und der Nachfrage nach realen Vermögenswerten Investoren im Laufe des Jahres planen, Chancen entsprechend wahrzunehmen", so Matthias Leube, CEO von Colliers International. "Daran sehen wird, dass die Anlageklasse Immobilien weiter hohen Zuspruch erfährt. In Deutschland ist unser Team sehr gut aufgestellt, um Investoren Investment-Möglichkeiten an den TOP 7-Standorten und darüber hinaus aufzuzeigen.""Die Studie haben wir bewusst global ausgerichtet und dabei interessante Parallelen der Markteinschätzung und Pläne von Investoren über alle Kontinente feststellen können", ergänzt Christian Kadel, Head of Capital Markets bei Colliers International, der die Vertreter des deutschen Kapitals bei der Studie betreute.98 Prozent der Investoren weltweit planen eine Erweiterung ihrer Portfolios, etwa 60 Prozent um mehr als 10 Prozent. Darüber hinaus gaben 67 Prozent der Befragten in EMEA und 88 Prozent in den USA an, bereits im ersten Quartal dieses Jahres zu investieren.Weitere wichtige Ergebnisse des "2021 Global Investor Outlook" Reports von Colliers:Core-Büroimmobilien bleiben primäres AnlagezielFür internationales Kapital bleiben aufgrund ihrer Größe und Liquidität Märkte in Metropolen weiterhin attraktiv. Dabei spielen zunehmend die Anforderungen an Büroimmobilien in Bezug auf Gesundheit, Nachhaltigkeit und technische Standards eine wichtigere Rolle.Logistik- und Wohnimmobilien gewinnenBeide Assetklassen gehören in allen Regionen zu den Top 3-Zielen der befragten Investoren. Diese hohe Nachfrage wird sowohl zu einer Erweiterung des geografischen Fokus führen als auch zu einem Aufbau von Portfolios über Joint-Venture-Plattformen und lokale Partnerschaften.Umwidmung von Einzelhandels- und GastronomieobjektenInvestoren erwarten in dieser Assetklasse Preisnachlässe von über 20 Prozent. Sie stellen daher eine interessante Gelegenheit für entsprechende Umnutzungen dar.Alternative Anlagen, Plattformen und Partnerschaften spielen eine größere RolleDie steigende Nachfrage nach alternativen Anlagemöglichkeiten wie Rechenzentren, Seniorenwohnen und Life-Science-Produkten spiegelt die strukturellen Veränderungen wider, die durch die Pandemie noch verstärkt werden.Weitere Informationen zu Colliers International Deutschland:Die Immobilienberater von Colliers International Deutschland sind an den Standorten in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Nürnberg, Stuttgart und Wiesbaden vertreten. Das Dienstleistungsangebot umfasst die Vermietung sowie den An- und Verkauf von Büro-, Gewerbe-, Hotel-, Industrie-, Logistik- und Einzelhandelsimmobilien, Fachmärkten, Wohnhäusern, Grundstücken und Land & Forst, Immobilienbewertung, Finanzierungsberatung, Consulting sowie die Unterstützung von Unternehmen bei deren betrieblichem Immobilienmanagement (Corporate Solutions). Weltweit ist die Colliers International Group Inc. (Nasdaq: CIGI) (TSX: CIGI) mit rund 15.000 Experten in 68 Ländern tätig. Für aktuelle Informationen von Colliers International besuchen Sie www.colliers.de/newsroom (http://www.colliers.de/newsroom) oder folgen uns bei Twitter (https://twitter.com/ColliersGermany) @ColliersGermany, Linkedin (https://www.linkedin.com/company/colliers-international/) und Xing (https://www.xing.com/company/colliersinternational/).