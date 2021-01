Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Amazfit, eine weltweit aktive Marke im Smart-Wearables-Markt, präsentierte auf der all-digital Consumer Electronic Show 2021 eine Reihe innovativer Produkte in mehreren Kategorien.Die aufregenden neuen Produkte von Amazfit umfassten die neuesten Ergänzungen der Amazfit GTS 2 und GTR 2-Familie durch die ultra-stylischen Smartwatches Amazfit GTR 2e und GTS 2e.Beide Smartwatches waren Medien- und Influencer-Favoriten in den Post-CES 2021-Berichten im Anschluss an die Messe und wurden von einer Vielzahl von Tech- und Fachmedienkommentatoren für ihre beeindruckende Akkulaufzeit, die umfangreichen Gesundheits- und Fitness-Tracking-Funktionen (einschließlich Schlafüberwachung), 90 Sportmodi und die beeindruckenden Always-on-AMOLED-Displays gelobt.Die Amazfit GTR 2e und GTS 2e erschienen sogar in zahlreichen "Best of CES 2021"-Listen, die von angesehenen Kommentatoren erstellt wurden, darunter:- Digital Trends: Beste Wearables der CES 2021- TechRadar: Beste Wearables der CES 2021- Wareable: Beste Wearables der CES 2021: Unsere Top-Picks aus der Show- Women's Health: Die beste neue Technologie auf der Consumer Electronics Show 2021- Android Authority: Die besten Wearables, die auf der CES 2021 vorgestellt wurden- Gadgets & Wearables: Die Nummer eins bei Wearables, Health & Fitness Tech auf der CES 2021- Wearable Technologies: Die besten Wearables der CES 2021- UNOCERO: CES 2021: Die besten Gesundheits- und Virenschutz-Geräte Gemäß dem Amazfit-Versprechen "where style meets health" bieten die Uhren eine verlängerte Akkulaufzeit von bis zu 24 Tagen bzw. 14 Tagen für die GTR 2e und GTS 2e.Das Amazfit GTR 2e und das GTS 2e sind neben dem Amazfit GTS 2 mini die neuesten Mitglieder der Amazfit GTS 2- und GTR 2-Familie, die von dem klassischen, unverzichtbaren Amazfit GTR 2 und dem GTS 2 angeführt wird.Amazfit wird zu einem späteren Zeitpunkt auch die GTR 2 LTE auf den Markt bringen, die über eine 4G-Netzwerkverbindung verfügen wird.In Nordamerika sind die Amazfit GTR 2e (https://us.amazfit.com/products/amazfit-gtr2e?utm_source=kol&utm_medium=cpc&utm_campaign=gtr2e) und Amazfit GTS 2e (https://us.amazfit.com/products/amazfit-gts2e?utm_source=kol&utm_medium=cpc&utm_campaign=gts2e) jetzt sowohl auf der offiziellen Amazfit-Website als auch auf Amazon verfügbar. Beide sind zum Preis von 139,99 USD erhältlich.In Großbritannien sind die Amazfit GTR 2e und die Amazfit GTS 2e jetzt bei Argos (https://www.argos.co.uk/product/8949527?clickSR=slp:term:amazfit%20gts%202e:1:3:1) zum Preis von GBP 119 verfügbar und sie werden zu einem späteren Zeitpunkt, der noch bestätigt wird, sowohl auf der offiziellen Amazfit-Website als auch auf Amazon verfügbar sein.Für Benutzer in anderen Märkten beachten Sie bitte die offizielle Amazfit-Website (https://www.amazfit.com/en/) für weitere Informationen über die Produktverfügbarkeit und Preise.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1422007/Amazfit.jpgPressekontakt:Yunya Liu+86-15999658480Original-Content von: Amazfit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133685/4815408