Ist die Konsolidierung im DAX vorbei? Ein starker Wochenstart setzt sich in der heutigen Vorbörse fort und bringt die 14.000er-Marke wieder in Sichtweite. Montagshandel im Rückblick Ohne die Marktteilnehmer der Wall Street, die ihren Feiertag für andere Dinge als den Finanzmarkt nutzten, hatte der DAX am Ende doch eine Eigendynamik entwickelt. Der Handel startete bereits über 13.700 Punkten und verteidigte damit die Tiefs aus der Vorwoche. Weitere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...