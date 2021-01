Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat für weitere Verschärfungen der Corona-Maßnahmen geworben. Vor allem im Wirtschaftsleben müsse man nachschärfen, sagte der SPD-Politiker am Dienstag im ARD-Morgenmagazin.



"Wir haben viel mehr Leben auf den Straßen, als es im März oder April der Fall war." Damals hätten deutlich mehr Arbeitgeber Homeoffice angeboten. Durch die höhere Mobilität "entstehen Verkehre und Kontakte, die muss man einfach weiter reduzieren", so Müller. Es gebe viel mehr Spielraum für Homeoffice, fügte er hinzu.



Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder wollen am Nachmittag über eine Verlängerung des Lockdowns sowie eine Verschärfung der Maßnahmen beraten.

