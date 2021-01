DJ Telekom und Telefonica wollen hunderte "Graue Flecken" schließen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Telekom und Telefonica/O2 wollen im laufenden Jahr gemeinsam sogenannte "Graue Flecken" im 4G-Mobilfunknetz schließen. Wie die Unternehmen mitteilten, wollen sie an den betreffenden Standorten aktive Netztechnik teilen. "Graue Flecken" sind Bereiche, in denen nicht alle Anbieter einen mobilen Netzzugang über 4G für ihre Kunden bieten können. In diesen schwach frequentierten Gebieten lohnt es sich für die Betreiber oftmals wirtschaftlich nicht, separate Infrastrukturen zu errichten und mit eigener Netztechnik zu betreiben.

Die beiden Mobilfunkbetreiber haben dazu eine Absichtserklärung unterzeichnet. Im Gegensatz zu bisherigen Kooperationen wie Site-Sharing oder dem Betreiber-Abkommen zur Schließung "Weißer Flecken" müssen in dem Ansatz einer geteilten aktiven Netztechnik keine zweite separate Funktechnik oder zusätzliche Antennen installiert werden.

