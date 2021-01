Am letzten Mittwoch hatten wir eine Trading-Chance mit Carl Zeiss Meditec ISIN: DE0005313704 angeboten. Im Express-Service hatten wir geschrieben, dass die Aktie an einer markanten Unterstützung nach oben abgeprallt ist und charttechnisch nichts dagegen spricht, dass der Widerstand überwunden werden kann und sollte das gelingen, bringt sich Carl Zeiss Meditec für einen Angriff auf das Allzeithoch in Stellung. Der Ausbruch nach oben erfolgte am Montag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...