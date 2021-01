DJ Bloß kein Marketing-Stillstand bei Finanzberatern und Versicherungsmaklern 2021 - sonst droht das Ende - Wer als selbständiger Makler 2021 nicht Hardcore-Werbung nutzt, wird zu den Verlierern gehören

Wien (pts012/19.01.2021/09:10) - Die Pandemie ist auch für Finanz- und Versicherungsberater enorm schwierig. Sie spüren den Wandel von Offline zu Online massiv und verlieren immer mehr Kunden. Neue Ideen im Marketing sind gefragt, um alte Kunden neu zu aktivieren und neue Kunden anzusprechen.

"Fakt ist, das Coronavirus wird nicht einfach verschwinden und selbständige Finanzberater benötigen massive Marketing-Power, um die Krise zu bewältigen. Das bedeutet, sich in erster Linie vom Gängelband des Mutterkonzerns zu lösen, um mit eigenen Serviceideen durchzustarten und die Konkurrenz auszustechen. Wie solch innovative Hardcore-Lösungen in Marketing, Werbung und Verkauf aussehen können, zeige ich in meinen Online-Coachings und Unternehmer-Sparrings", so Alois Gmeiner - seines Zeichens Werbetherapeut, Coach und Autor des Bestsellers "Low Budget Werbe 1x1 für Finanzdienstleister, Versicherungsmakler und Vermögensberater".

Gmeiner fordert Planung und effiziente Marketingstrategien für mehr Umsatz als Makler http://www.werbetherapeut.com und nennt Möglichkeiten, wie sich die Finanzbranche in schweren Zeiten selbst helfen kann.

Sterben der selbständigen Versicherungsmakler und Finanzdienstleister geht weiter

Corona hat diesen Prozess nur beschleunigt. Viele Finanzberater müssen ihr Geschäft aufgeben, weil sie sich weder vom Mutterkonzern emanzipieren noch es schaffen, effektive Werbung für ihre eigene Dienstleistung zu machen. Gerade als Berater ist Werbung für die Marke Ich entscheidend, um erfolgreich zu sein. "Das ist keine Kunst, erfordert aber Können", so Gmeiner.

Gerade in Zeiten von Internet und Social-Media: Erfolg mit wenig Werbebudget und Hardcore-Ideen

Der Werbetherapeut berät vor allem kleine Finanzberatungs- und Versicherungsbüros über effiziente und günstige Werbemöglichkeiten. Sowohl online als auch offline. Mit seinem Online-Werbe-Check, der für Finanzberater gratis und unter http://www.werbetherapeut.com/gratis-werbecheck zu finden ist, können Freiberufler und Unternehmer den ersten Schritt zur Selbsthilfe tun.

"Es ist interessant, wieviel man mit günstigen, aber ungewöhnlichen Hardcore Werbeideen bewegen kann. Zuerst analysiere ich die aktuelle Findbarkeit des Unternehmens im Internet, checke die Effizienz der Homepage und gebe sofort umsetzbare Tipps zu Selbstoptimierung im Bereich Hardcore-Werbung, Power-Verkauf und Online-Pressearbeit, damit in kürzester Zeit garantiert mehr Umsatz generiert werden kann", so der Werbetherapeut.

Effektive Werbung bringt mehr Umsatz von Bestandskunden und natürlich Neukunden

Finanzberater benötigen eine Homepage und ein fundiertes Marketing-Konzept. Mit vorgefertigten 08/15-Prospekten und Visitenkarten vom Versicherungskonzern kommt man nicht mehr weit.

Wer erfolgreich sein möchte, muss aus seiner Komfortzone raus und sich selbst als eigenständige Marke sehen. Auf der Webseite des Werbetherapeuten findet sich ein Download-Bereich mit Gratis-Angeboten, Hörbüchern und E-Books zur Selbsthilfe für den Finanzbereich.

Interessierte Finanzberater und Unternehmer erhalten dort passende E-Books und Hörbücher zu den Themen PR, Online-PR, Marketing und Werbung. Der Link https://www.werbetherapeut.com/gratis-download/ führt direkt zu den Gratis-Downloads.

