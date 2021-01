DJ 25. ART Innsbruck 2021 goes Olympiaworld - Vertrag ist bereits unterzeichnet - Tirols einzige Messe für zeitgenössische Kunst wechselt Location in die Olympiaworld Innsbruck

Innsbruck (pts013/19.01.2021/09:10) - Da die Messe Innsbruck coronabedingt, noch immer keine Termine und Vergabe von Hallen ab der Jahresmitte 2021 zusagen wollte, musste gehandelt werden. "Ich konnte und wollte meine Aussteller nicht länger warten lassen, um ihnen die notwendige Planungssicherheit zu geben. Wenn der Amtsschimmel wiehert, dann ist eben nach einem Vierteljahrhundert ein Ortswechsel vonnöten. Daher übersiedelt die einzige internationale Kunstmesse für zeitgenössische Kunst in Tirol, die ART Innsbruck, zum 25. Jubiläum vom 8. bis 11.7.2021 in die geschichtsträchtige und moderne Mega-Eventlocation Olympiaworld im Süden Innsbrucks. Das bringt auch durch den völlig neuen Frühsommertermin frischen Wind und ganz neue zukunftsweisende Perspektiven", so die Veranstalterin und Messedirektorin Johanna Penz. http://www.art-innsbruck.com

Übersiedlung der ART Innsbruck bringt neue prickelnde Impulse nach 25 Jahren

"Galerien machen Jahrespläne, um alle ihre Ausstellungen und Messeteilnahmen eintakten und terminisieren zu können. Daher musste ich handeln. Die Olympiaworld hat uns sehr freudig und zuvorkommend aufgenommen. Außerdem wurde der ART Innsbruck jede Menge werbliche Unterstützung vonseiten der Location-Betreiber im Sinne einer Win-win-Situation zugesagt. Davon profitieren in Zeiten der Corona-Krise sowohl Aussteller als auch die mehr als hart gebeutelten Künstler, die natürlich auch auf die Verkäufe so einer großen und international ausgerichteten Kunstmesse wie der ART Innsbruck angewiesen sind", so Johanna Penz.

Olympiaworld mit toller Infrastruktur und sensationeller Verkehrsanbindung

Vom 8. bis 11.7.2021 ist die Olympiaworld das neue internationale Kunstzentrum von Innsbruck und die Lage ist ideal für Aussteller und Besucher. Hier finden Veranstalter und Unternehmer die perfekten Voraussetzungen für Tagungen und Seminare, Kongresse und eben auch Messen und Ausstellungen. Die Olympiahalle, in der die ART Innsbruck 2021 stattfinden wird, ist mit allen technischen und infrastrukturellen Raffinessen ausgestattet und bietet so eine wunderbare Bühne für die Kunst.

"Die ART INNSBRUCK ist seit Jahren ein fixer Bestandteil der Innsbrucker Kunst- und Kulturszene, ich war selbst mehrmals bei der Messe zu Gast. Dass die Veranstaltung in ihrem Jubiläumsjahr in der Olympiahalle eine neue Heimat findet, ist für mich nach einem Jahr mit vielen Veranstaltungsabsagen besonders erfreulich. Ich freue mich auf eine gute und hoffentlich langjährige Zusammenarbeit mit Johanna Penz und ihrem Team", so Olympiaworld-Geschäftsführer Mag. Matthias Schipflinger.

"Ich bin überglücklich. Die Location liegt direkt an der Autobahnabfahrt 'Zentrum', bietet jede Menge Parkplätze, Lokale und Restaurants in unmittelbarer Nähe und es braucht dennoch nur 10 Minuten zu Fuß in die Altstadt. Dazu Spazierengehen im Grünen, direkt am Inn, gleich hinter dem Veranstaltungsort, und keine 200 Meter entfernt das größte Freischwimmbad Innsbrucks, das TIVOLI! Ich kann nur sagen: Zuerst die Kunst und vor oder nach der Kunstmesse ins kühle Nass oder grüne Gras", so die begeisterte Veranstalterin und Messedirektorin Johanna Penz.

