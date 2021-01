Das Hoffnungen von TUI auf ein umsatzstarkes Comeback im Sommer könnten Realität werden: So sollen bis dahin aus Sicht der EU-Kommission 70 Prozent der Erwachsenen in der EU gegen das Coronavirus geimpft sein. Den Vorschlag will die Brüsseler Behörde am Dienstag veröffentlichen, wie dpa vorab erfuhr. Die TUI-Aktie kann im frühen Handel davon nicht nennenswert profitieren.Zunächst sollen bis März, so laute das Zwischenziel, 80 Prozent der Menschen über 80 Jahre und der Beschäftigten im Gesundheitswesen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...