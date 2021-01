Die Reserve Bank of Australia (RBA) könnte ihr Kaufprogramm für Staatsanleihen in Höhe von 100 Mrd. AUD (77,05 Mrd. $) wahrscheinlich über den April hinaus verlängern, wenn sie sich nächsten Monat trifft, schrieb der Chefökonom der National Australia Bank (NAB) Alan Oster in einer Notiz. Wichtige Zitate "Die RBA wird eine Verlängerung ihres QE-Programms ...

Den vollständigen Artikel lesen ...