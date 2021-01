Nach einem schwachen Wochenauftakt hat sich die Plug-Power-Aktie scheinbar wieder gefangenen. Am Dienstag legen die Papiere des Brennstoffzellenherstellers im deutschen Handel wieder zu. Weitere Unterstützung könnten am Nachmittag die US-Anleger liefern, nachdem die Börse in den USA am Montag feiertagsbedingt geschlossen war. Trotzdem sollten Anleger der Aktie nicht blind hinterherlaufen: Laut Stochastik sowie den RSI-Indikatoren ist Plug Power deutlich überkauft und steht kurz davor, ein Verkaufssignal ...

