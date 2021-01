Stephan Kohn, Mitarbeiter des Bundesinnenministeriums, der 2020 in einem geleakten Dokument das Corona-Virus als "Fehlalarm" eingestuft hatte, teilt auf Seite 63 des Dokuments, das von ihm persönlich verfasst wurde, mit: "In der Corona-Pandemie 2020 wurde zwar von Anfang an auf die Kompetenz von Fac...

Den vollständigen Artikel lesen ...