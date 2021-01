Unterföhring (ots) - Funkelnde Sterne. Strahlende Leuchtstreifen. Knallpinker Stoff. ProSieben startet das große "The Masked Singer"-Rätsel: Ab heute, Dienstag, 19. Januar, gibt es on Air, online und auf den Social-Media-Kanälen Hinweise auf die zehn neuen Kostüme der vierten Staffel. Darunter kurze Clips, die das MaskedSinger-Logo in verschiedenen Masken- und Klangwelten präsentieren. Wer kann die versteckten Hinweise richtig deuten? Das Rätsel kann beginnen!Die neue Staffel "The Masked Singer" startet am Dienstag, 16. Februar 2021, um 20:15 Uhr live auf ProSieben. Matthias Opdenhövel moderiert die Rate-Show, Produzent ist EndemolShine Germany."The Masked Singer" - die vierte Staffel ab 16. Februar 2021, jeden Dienstag live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: MaskedSingerPressekontakt:Frank Wolkenhauer, Petra DandlCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158, - 1169email: frank.wolkenhauer@seven.one, petra.dandl@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen derSeven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4815754