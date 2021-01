Uber hat das Mobilitätsangebot von Lime - E-Scooter und E-Bikes - jetzt in weiteren deutschen Städten verfügbar gemacht. Neu dabei sind Hamburg, Düsseldorf und Stuttgart. Im Mai 2020 war Uber im Rahmen einer Finanzierungsrunde bei Lime eingestiegen und hatte sein bei der Jump-Übernahme erworbenes Angebot an Mieträdern und Elektro-Tretrollern abgegeben. Im Gegenzug hatte der Taxirivale angekündigt, die E-Scooter und E-Bikes von Lime in die eigene App zu integrieren. Seit dem Sommer ist Lime in vier deutschen Städten, Berlin, Frankfurt, Köln und München, verfügbar...

Den vollständigen Artikel lesen ...