Luxemburg/Berlin (ots) - Bei 28 BLACK freut man sich über den Winter ebenso wie über den Launch der neuen Sorten 28 BLACK Limette-Minze und 28 BLACK Blood Orange und hat daher beides im aktuellen Gewinnspiel "Keep on Boarding" zusammengebracht.Für die Teilnahme an dem Gewinnspiel steigt man unter https://gewinnspiel.28black.com einfach aufs Snowboard, brettert die Piste hinab und sammelt bei der Abfahrt möglichst viele 28 BLACK Dosen ein, ohne sich durch die zahlreichen Hindernisse ausbremsen zu lassen. Wer die Abfahrt erfolgreich meistert, sichert sich die Chance auf eine Actionkamera von GoPro oder einen von 49 praktischen 28 BLACK Weekendern. Selbstverständlich immer mit dabei ist eine Box des 28 BLACK Zitrus-Duo Limette-Minze und Blood Orange.Die geschmacksintensive Line Extension ist seit Dezember im LEH und im 28 BLACK Online-Shop erhältlich und wie alle 28 BLACK-Sorten vegan und mit dem V-Label ausgezeichnet. Angereichert mit Vitaminen, ohne Taurin sowie gluten- und laktosefrei passen auch die beiden Zitrussorten zu vielen Ernährungstrends und in das Portfolio anspruchsvoller Konsumenten.Über 28 BLACK28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com (http://www.splendid-drinks.com)).28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbares Design mit dem German Design Award in der Kategorie "Excellent Communications Design Packaging" ausgezeichnet.