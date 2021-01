Ludwigshafen (ots) - Das Ludwigshafener Softwarehaus Fasihi GmbH (http://www.fasihi.net) hat mit Portal4School.de (http://www.Portal4School.de) eine innovative Plattform für die Digitalisierung des Schulwesens in Deutschland entwickelt. Mit dem neuen Portal können alle nur denkbaren Prozesse in einer Schule und deren Umfeld digital abgebildet werden - unter Einbeziehung von Schulverwaltung, Schüler*innen, Lehrkräften, Eltern und Schulbehörden.Das Portal ermöglicht die Speicherung der Lernvorgaben und der Lern-Infrastruktur von Schulbehörden und bietet für Lehrkräfte die Möglichkeit, Unterrichtsmaterialien in diese Struktur einzubringen und für Schüler*innen zu einem festgelegten Zeitpunkt zur Verfügung zu stellen. Die digitalen Unterrichtsmaterialien können als Übungsblätter, E-Learning-Angebote und Klausuren für Schüler*innen bereitgestellt werden, Hausaufgaben direkt im Portal bearbeitet werden. Klassenbücher und Schulhefte stehen ebenfalls digital zur Verfügung.Eltern werden in das Schulleben integriertPortal4School integriert Eltern in das Schulleben. Sie erhalten regelmäßig alle relevanten Informationen, die ihre Kinder betreffen. Für Schulverwaltungen sind bereits eine Reihe von Prozessen digitalisiert: Aufnahme von neuen Schüler*innen, Aufteilung in Klassen, Erstellung von Stundenplänen sowie Möglichkeiten für die Benachrichtigung und Kommunikation mit Lehrkräften und Eltern. Die Experten von Fasihi haben Portal4School so entwickelt, dass die Schüler*innen im digitalen Zeitalter am besten lernen und Lehrkräfte optimal unterrichten können.Geschäftsführer Rolf Lutzer: "Während der Corona-Situation wurden wir von vielen Eltern gefragt, warum unser Unternehmen seine Portaltechnologie nicht für ein Schulportal nutzt. Nach kurzer Überlegung stellten wir fest, dass wir wirklich einen guten Beitrag leisten können, um den Schulalltag mit einer digitalen Schulplattform zukunftsfähig zu gestalten - auch über die Corona-Zeit hinaus. Und so wurde mit den Erfahrungen von Schüler*innen, Eltern, Lehrkräften und Schulen unsere Lösung Portal4School ins Leben gerufen. Wir hoffen, mit dieser digitalen Schulplattform einen positiven Beitrag für unsere Gesellschaft leisten zu können."Höchste Sicherheit und Datenschutz gewährleistetHerzstück des neuen und interaktiven Schulportals ist das Fasihi Enterprise Portal® (https://www.fasihi.net/portal/fep/de/dt.jsp'setCursor=1_558879&seite=projekt_fasihi-enterprise-portal-2), das bereits seit 20 Jahren im Einsatz ist - bisher überwiegend zur Erledigung von täglichen Arbeitsprozessen in Unternehmen. Viele der mehr als 200 dabei eingesetzten Module kommen auch in Portal4School in angepasster Form zum Einsatz. Schnittstellen zu bereits bestehenden Anwendungen sind problemlos möglich. Das System entspricht den höchsten Sicherheitsaspekten und wird regelmäßig von externen Security-Experten auditiert.Portal4School enthält die Software zur Sicherheit durch Verschlüsselung und Klassifizierung von Daten, die mit dem Innovationspreis des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet wurde.Einfacher Einstieg mit "Single Sign-on"Schon der Einstieg in Portal4School ist für alle Beteiligten sehr einfach. Mit dem integrierten "Single Sign-on" (Einmalanmeldung) ist es für die Nutzer möglich, mit einem einzigen Log-in auf eine ganze Reihe von Diensten und Services zuzugreifen. Separate Anmeldungen für die unterschiedlichen Anwendungen werden dadurch überflüssig. Haben sich Schüler*innen, Lehrkräfte, Mitarbeiter der Schulverwaltung oder Eltern erst einmal angemeldet, finden sie auf sie zugeschnittene, personalisierte Informationen. Dort können sie dann auch mit allen gängigen Programmen und Anwendungen arbeiten, die sie schon kennen (z.B. Word, Excel, Powerpoint etc.)Die Features von Portal4School- Schul-Homepage als Internetauftritt- Dokumentenmanagement: Ablage von Unterrichtsmaterialien für alle Lehrer und Schulbehörden- Benachrichtigungsmanagement mit elektronischer Kenntnisnahme- Content Management: Für die dynamische Erstellung von Schulmaterialien für Lehrer- E-Klassenbuch: Erfassung und Dokumentation aller Ereignisse in Schulklassen- E-Schulheft für Schüler*innen/Eltern: Kommunikation mit Eltern- E-Kursheft für Lehrer- E-Noten-Bearbeitung- E-Stundentafel nach den Vorgaben von Schulbehörden- E-Stundenplan für alle Beteiligten (Raum, Lehrer, Klasse, Schüler*innen)- Schnittstellen zu vielen Standard-Software-Anwendungen - auch Videokonferenzen (z.B. Big Blue Button, Teams von Microsoft)- Verschiedenste Auswertungen per Klick- Kinder benötigen keine E-Mail-Adressen - das System bietet mit eigener Technik ähnlich einem Mailsystem sichere Kommunikation zwischen allen registrierten Personen- E-Learning: Erstellung und Bereitstellung von digitalen Präsentationen und Unterweisungen Neue Wege zur Digitalisierung interner ProzesseDie Digitalisierung interner Prozesse von Schulverwaltungen ist ebenfalls in Portal4School vorgesehen. Das geschieht mit einfach bedienbaren Tools für Personal Management, Task Management (Aufgabenplanung), Einarbeitungsplan, Bewerbungs-Tool, Inventar-Management für Hardware und Software sowie einem Workflow Management für alle Prozesse.Firmengründer und Geschäftsführer Saeid Fasihi: "20 Jahre Erfahrung in Portaltechnologie und Digitalisierung haben uns so weit gebracht, dass wir uns in der digitalen Welt nachhaltig viel leichter alle voneinander lernen und uns verbessern, wenn wir unser Wissen miteinander austauschen. Genau dieses möchten wir mit unserer digitalen Schulplattform erreichen: Neues digitales Lehrmaterial, welches von Lehrkräften erstellt worden ist, kann durch Schüler*innen und andere Lehrkräfte positiv bewertet werden."Die Lehrkonzepte mit der besten Wertung können somit über die Schulbehörde eingesehen, prämiert und über die Schulplattform auch anderen Schulen als Unterrichtsmaterial zur Verfügung gestellt werden. Dies wird dazu führen, dass sich der digitale Unterricht und die digitalen Lehrmethoden von Jahr zu Jahr kontinuierlich immer weiter verbessern werden. Die positiven Feedbacks und die Prämierung werden für die Lehrkräfte ebenfalls ein Anreiz sein, neue Ideen zu entwickeln.Fasihi: "Unsere ganze Gesellschaft und auch die Wirtschaft werden nachhaltig von diesem Wissensmanagement profitieren, da unsere Schüler*innen hochwertigste digitale Lernkonzepte absolvieren konnten."Weitere Informationen unter www.portal4school.de (http://www.portal4school.de)Pressekontakt:Fasihi GmbHLudwig-Reichling-Str. 667059 Ludwigshafen am RheinTel. 0621-5200780info@fasihi.netPressesprecher: Hermann Martinmartin@fasihi.netOriginal-Content von: Fasihi GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76197/4815919