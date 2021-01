Audi gründet in China mit seinem Partner FAW ein neues Unternehmen für den Bau von vollelektrischen Oberklasse-Autos. Die ersten Modelle auf der mit Porsche entwickelten Premium Platform Electric (PPE) sollen 2024 in Changchun vom Band rollen. Audi und der Volkswagen-Konzern sollen 60 Prozent der Anteile an dem Gemeinschaftsunternehmen halten, das für den lokalen Markt produzieren werde. Vorstandschef Markus Duesmann sagte, mit der Produktion vor Ort stärke Audi seine Präsenz in China und seine ...

