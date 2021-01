Die ITM Linde Electrolysis GmbH will einen Elektrolyseur mit einer Leistung von 24 Megawatt im Chemiepark Leuna errichten. Laut dem Vorstandsvorsitzenden von ITM Power, Graham Cooley, ist noch deutlich mehr drin. Im Interview mit dem AKTIONÄR hat der CEO über die Beziehungen zu Linde und dem Großprojekt gesprochen."Dies ist erst der Anfang unserer Entwicklung in Bezug auf Größe und Umfang in enger Zusammenarbeit mit Linde Engineering über unser 50/50-Joint-Venture ITM Linde Electrolysis GmbH (ILE ...

