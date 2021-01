Mainz (ots) -Mittwoch, 20. Januar 2021, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGast: Gayle Tufts, EntertainerinComeback für Amerika? - Talk zur Amtseiführung von Joe BidenMilchreis mit Mandarinen - Ein süßes Rezept von Mario KotaskaWas tun gegen Vorhofflimmern? - Ein Stab soll Abhilfe schaffenTreffen Merkel und Ministerpräsidenten - Talk zu neuen Corona-EinschränkungenMittwoch, 20. Januar 2021, 12.10 UhrDrehscheibeModeration: Sandra Maria GronewaldWas tun mit unbestellter Ware? - Spam-PaketeExpedition: Bremerhaven-Leherheide - Eine BerufsoptimistinRentier-Retter Axel - Outdoor- und TierfanMittwoch, 20. Januar 2021, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagDeutsche Torten in Taiwan - Sally ist verliebt in AsienMittwoch, 20. Januar 2021, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbSuperstar Jennifer Lopez - Auftritt für den neuen PräsidentenFashion Week in Berlin - Neue Mode für den SommerErinnerungen an Joseph Hannesschläger - Erster Todestag des SchauspielersMittwoch, 20. Januar 2021, 22.15 Uhrauslandsjournal - die doku: Comback für AmerikaEin Film von Elmar Theveßen und Annette BriegerDie Präsidentschaft von Donald Trump war ein Angriff auf Amerikas Demokratie. Die neue Regierung von Joe Biden steht vor der fast unmöglichen Aufgabe, die Gräben der Ära Trump zu überwinden. Der Sturm auf das Kapitol hat gezeigt, dass die Anhänger des scheidenden Präsidenten bereit sind, staatliche Institutionen mit Gewalt zu erobern. Jetzt muss Joe Biden den Vereinigten Staaten den Glauben an das eigene System zurückgeben.Am 20. Januar 2021 tritt Joe Biden als nächster US-Präsident sein Amt an. Mit seiner Vizepräsidentin Kamala Harris will er alles daransetzen, die USA wieder zu einem verlässlichen globalen Partner zu machen. Doch die Hürden sind hoch, die der neue Präsident überwinden muss. Und der Schatten von Donald Trump ist lang.In ihrer Dokumentation "Comeback für Amerika?" zeigen ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen und Annette Brieger die Stimmung in dem gespaltenen Land nach dem Wahlkrimi. Mit Trump-Anhängern und Biden-Wählern sprechen sie über die Chancen für einen Neustart. Mit hochrangigen Gesprächspartnern gehen sie der Frage nach, ob Donald Trump die Kontrolle über seine Partei behalten kann. Denn trotz zweitem Impeachment hat er eine erneute Kandidatur im Jahr 2024 nicht ausgeschlossen. Bis dahin könnte Donald Trump alles daransetzen, Joe Biden den Makel eines illegitimen Präsidenten anzuhängen.Der Film analysiert auch die Möglichkeiten, die sich dem neuen Präsidenten bieten, Amerika über die Lagergrenzen hinweg zu einen. Einem durch die verheerende Corona-Pandemie und wirtschaftlichen Folgen tief verunsicherten und getroffenen Land will Joe Biden wieder Hoffnung geben. Sollte er scheitern, könnte Amerikas Demokratie schon bald wieder auf dem Spiel stehen. Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4816189