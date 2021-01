DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 20. Januar (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 4Q, Veldhoven 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 3Q, Genf *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Dezember PROGNOSE: +0,3% gg Vm/-0,4% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/-0,5% gg Vj *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Dezember PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,6% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+0,3% gg Vj 08:00 GB/Burberry Group plc, Trading Update 3Q, London 09:00 DE/DIW, PG (online) zum "Managerinnen-Barometer 2021" 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 10:00 DE/Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, Jahres-PK (online) 10:00 DE/Tele Columbus AG, ao HV (virtuell) *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Dezember Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm/-0,3% gg Vj Vorabschätzung: +0,3% gg Vm/-0,3% gg Vj zuvor: -0,3% gg Vm/-0,3% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,2% gg Vj Vorabschätzung: +0,4% gg Vm/+0,2% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vm/+0,2% gg Vj 11:15 DE/Bundesumweltministerin Schulze, PK (virtuell) zur Novelle des Verpackungsgesetzes 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1,5 Mrd EUR *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 4Q, Minneapolis *** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 2Q, Cincinnati 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 4Q, New York *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 18:00 US/Vereidigung von Präsident Biden und Vizepräsidentin Harris, Washington *** 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 4Q, Pittsburgh *** 22:15 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 4Q, Chicago 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) ===

