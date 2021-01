DGAP-Ad-hoc: AutoBank AG / Schlagwort(e): Delisting

AutoBank - Information zur weiteren Einbeziehung der Aktien im MTF der Wiener Börse:



Die Aktien der Autobank Aktiengesellschaft (ISIN AT0000A0K1J1) sind zum Handel im MTF an der Wiener Börse und der Börse München (m:access) einbezogen. Die Einbeziehung im Vienna MTF erfolgte bislang auf Basis eines Antrags und Vertrags mit der Lang und Schwarz. Lang und Schwarz Broker GmbH stellen ihre Tätigkeit im Corporate Finance ein. Der Vertrag mit Lang und Schwarz und die Basis der Einbeziehung endet mit 26.2.2021. Die Einbeziehung zum Handel im MTF an der Wiener Börse soll auf Grundlage eines eigenen Antrags der Autobank Aktiengesellschaft fortgesetzt werden. Die Einbeziehung der Aktie an der Börse München wird unverändert fortgesetzt.

