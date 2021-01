Ja, aktuell gibt es massive Übertreibungen an den Aktienmärkten. Aber noch nicht in Bezug auf den Gesamtmarkt. Wir sehen wirklich sehr viel Gier und irrationale Entwicklungen in Hype-Branchen und -aktien aus den Bereichen Wasserstoff, Lithium, E-Mobilität oder jüngst auch wieder Cannabis. Dazu passt auch der wieder ausgebrochene Hype um den Bitcoin. Hier muss und wird es auch wieder einmal kräftige Korrekturen von 50% und mehr geben. Doch es gibt auch noch Hot Stocks mit Potenzial, die Mick, Nicole ...

Den vollständigen Artikel lesen ...