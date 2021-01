Ausbau des Angebots von Chausson durch französischen Baustoffhändler

OpenGate Capital, eine weltweit tätige private Beteiligungsgesellschaft, gab heute die Unterzeichnung einer exklusiven Vereinbarung über den Verkauf von Bois Matériaux ("B&M"), einem französischen Baustoffhändler, an Chausson Matériaux, eine große Baustoffvertriebsgesellschaft, bekannt. Einzelheiten zur Vereinbarung wurden nicht bekanntgegeben. Der endgültige Verkauf erfolgt zu den Abschlussbedingungen nach Absprache mit dem Betriebsrat. OpenGate Capital hatte B&M im März 2016 von Wolseley Plc übernommen. Dies war die zweite Investition des Unternehmens innerhalb des Fonds I.

Bois Matériaux mit Hauptsitz in Pacé, Frankreich, ist einer der führenden Baustoffhändler in Frankreich. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 2.100 Mitarbeiter und ist in der Region Nordfrankreich mit 135 Niederlassungen und zwei Hauptketten vertreten: Réseau Pro und Panofrance.

Andrew Nikou, der Gründer und CEO von OpenGate, sagte: "Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Wendepunkt in der Entwicklung von B&M und ebnet dem Unternehmen den Weg in eine neue Wachstumsphase. Es war großartig, mit dem Team von B&M und CEO Yves Martin zusammenzuarbeiten, und ich freue mich darauf, die kontinuierliche Weiterentwicklung unter der Führung von Chausson mitzuerleben."

Chausson Matériaux übernimmt B&M im Rahmen seiner Strategie, sein Produktangebot für Baustoffe in Frankreich zu erweitern. Chausson Matériaux wurde 1921 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Toulouse, Frankreich, und vertreibt in ganz Frankreich Baumaterialien, einschließlich Schwermaterialien, Bedachungsmaterialien, Holz, Isoliermaterialien, Fliesen, Werkzeuge und Eisenwaren.

Über OpenGate Capital

OpenGate Capital ist eine weltweit tätige private Beteiligungsgesellschaft, die sich auf die Übernahme und Betriebsführung von Firmen spezialisiert hat, um deren Wert durch betriebliche Verbesserungen, Innovationen und Wachstum zu steigern. Die im Jahr 2005 gegründete Gesellschaft OpenGate Capital hat ihren Hauptsitz in der kalifornischen Metropole Los Angeles mit einer Niederlassung in der französischen Hauptstadt Paris. Die erfahrenen Fachleute von OpenGate verfügen über die entscheidenden Kompetenzen und Fähigkeiten für die Übernahme, die Übergangsphase, den Betrieb, den Aufbau und die Skalierung erfolgreicher Unternehmen. Bis heute hat OpenGate Capital mit seinen bestehenden Investitionen und Fondsinvestitionen mehr als 30 Übernahmen, einschließlich Unternehmensausgliederungen, interner Übernahmen, Sondersituationen und Transaktionen mit Privatverkäufern in Nordamerika und Europa, durchgeführt. Weitere Informationen über OpenGate finden Sie unter www.opengatecapital.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210119005793/de/

