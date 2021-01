DJ MÄRKTE USA/Wall Street freundlich mit Yellen und Banken-Zahlen

NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem verlängerten Wochenende zeigt sich die Wall Street am Dienstag freundlich. Am Montag fand aufgrund des "Martin-Luther-King-Tages" kein Handel statt. Der Markt bewegt sich zwischen Unternehmenszahlen und der Anhörung der designierten US-Finanzministerin Janet Yellen vor dem Finanzausschuss des US-Senats. Yellen räumte dem Markt bei den Wechselkursen des Dollar den Vorrang ein und erteilte einer Geldpolitik zur Schwäche des Greenbacks eine Absage. Zugleich charakterisierte sie China als "wichtigsten strategischen Gegner der USA". Zudem verwies sie auf die Förderung für E-Fahrzeuge durch den künftigen Präsidenten Joe Biden, der am Mittwoch vereidigt wird.

Für den Aktienmarkt waren die Hinweise auf das geplante Konjunkturpaket der neuen US-Regierung von zentraler Bedeutung. "Yellens unmissverständliche Rechtfertigung für eine größere staatliche Unterstützung für Millionen von US-Unternehmen und Einzelpersonen, die immer noch mit der Pandemie zu kämpfen haben, wird als Steigerung der Chancen gesehen, dass das Paket den Kongress passiert", sagte Investmentstratege Raffi Boyadjian von XM. Der Dow-Jones-Index gewinnt gegen Mittag US-Ostküstenzeit 0,4 Prozent auf 30.940 Punkte. S&P-500 und Nasdaq-Composite steigen um 0,6 bzw. 1,0 Prozent.

Banken übertreffen Erwartungen

Daneben steht die langsam Fahrt aufnehmende US-Berichtssaison im Mittelpunkt. Nach JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo am Freitag haben nun Bank of America und Goldman Sachs ihre Ergebnisse vorgelegt - und die Erwartungen übertroffen. Niedrige Zinsen und höhere Kosten haben der Bank of America im vierten Quartal zwar einen Ertrags- und Gewinnrückgang beschert, der Gewinn lag dennoch über der Markterwartung. Die Aktien von Bank of America steigen um 0,7 Prozent.

Goldman Sachs sinken dagegen um 0,8 Prozent - trotz eines Gewinnsprungs im vierten Quartal. Goldman Sachs schnitt damit deutlich besser ab als von Analysten erwartet. Allerdings ist die Aktie seit November 2020 auch gut gelaufen. Das lade zu Gewinnmitnahmen ein.

Die Boeing-Aktie legt um 2,1 Prozent zu. Die europäische Flugsicherheitsbehörde EASA will das Flugverbot für die Boeing 737 MAX in der kommenden Woche aufheben. Die US-Luftfahrtaufsicht FAA hatte das Flugverbot für die 737 MAX bereits Mitte November kassiert. Die Aktien von Coherent schießen um 31,9 Prozent nach oben, nachdem Lumentum die Übernahme des Laserherstellers für 5,7 Milliarden Dollar bestätigt hat. Für die Lumentum-Titel geht es dagegen um 12 Prozent abwärts.

Die Papiere des Einzelhändlers für Videspiele, Gamestop, ziehen um 8,9 Prozent an. Die Titel sind zuletzt in Sozialen Medien sehr hervorgehoben worden. Tesla klettern mit den Yellen-Aussagen zur E-Mobilität um 1,5 Prozent. Zudem hat der E-Automobilhersteller das erste in China gefertigte Modell Y ausgeliefert. General Motors legen um 9,3 Prozent zu. Microsoft investiert in die Tochter für selbstfahrende Autos.

Die Ankündigung eines Aktienrückkaufs treibt die Titel des Finanztechnologieanbieters Triterras um 5 Prozent nach oben. Gritstone Oncology haussieren um 95 Prozent, die Biotechnologiegesellschaft meldet Fortschritte bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffes.

Dollar gibt nach - Euro wieder über 1,21 Dollar

Für den Dollar-Index geht es um 0,4 Prozent nach unten. Händler verweisen auf die erwartete kräftige Erholung der globalen Konjunktur und die verstärkten Impfungen. "Wir erwarten einen entsprechenden Rückgang der Nachfrage nach sicheren Häfen wie dem US-Dollar", so die UBS. Der Euro klettert nach den jüngsten Abgaben, die ihn am Vortag auf den niedrigsten Stand seit Anfang Dezember geführt hatten, wieder über die Marke von 1,21 Dollar, gestützt auch von einem besser als erwartet ausgefallenen ZEW-Index. Denn trotz Lockdowns sind im Januar die Konjunkturerwartungen in Deutschland etwas stärker gestiegen als erwartet.

Die Hoffnung auf eine möglicherweise anziehende Nachfrage im zweiten Halbjahr sorgt bei den Ölpreisen für Aufschläge. Einen wichtigen Katalysator dürfte das erwartete neue Konjunkturpaket der US-Regierung stellen. Ermutigend sind hier auch Daten aus China, wo die Raffinerien im Jahr 2020 rund 3 Prozent mehr produziert und damit einen neuen Rekordwert verzeichnet haben. Der Preis für ein Fass US-Leichtöl der Sorte WTI klettert um 1,1 Prozent auf 52,91 Dollar, Brent legt 2,0 Prozent zu auf 55,84 Dollar.

Auch die sicheren Häfen Gold und Anleihen sind nicht gesucht. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen steigt um 0,9 Basispunkte auf 1,10 Prozent. Die Yellen-Aussagen untermauern die künftige Schuldenpolitik der Regierung. Die steigende Staatsverschuldung drücke auf die Notierungen des Rentenmarktes, heißt es. Der Goldpreis zeigt sich wenig verändert bei 1.841 Dollar je Feinunze - ein Aufschlag von 0,2 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 30.940,22 0,41 125,96 1,09 S&P-500 3.791,70 0,62 23,45 0,95 Nasdaq-Comp. 13.128,33 1,00 129,83 1,86 Nasdaq-100 12.926,18 0,95 122,24 0,29 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,13 0,0 0,13 -107,7 5 Jahre 0,45 0,2 0,45 -147,6 7 Jahre 0,78 0,8 0,77 -146,9 10 Jahre 1,10 0,9 1,09 -134,7 30 Jahre 1,84 0,5 1,84 -122,7 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:23 Uhr Mo, 17:32h % YTD EUR/USD 1,2117 +0,32% 1,2089 1,2079 -0,8% EUR/JPY 125,90 +0,52% 125,82 125,23 -0,2% EUR/CHF 1,0773 +0,14% 1,0775 1,0756 -0,4% EUR/GBP 0,8897 +0,06% 0,8897 0,8896 -0,4% USD/JPY 103,89 +0,18% 104,07 103,68 +0,6% GBP/USD 1,3620 +0,27% 1,3589 1,3578 -0,3% USD/CNH (Offshore) 6,4834 -0,20% 6,4969 6,4961 -0,3% Bitcoin BTC/USD 37.272,50 +2,21% 36.600,00 36.171,50 +28,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,85 52,36 +0,9% 0,49 +8,9% Brent/ICE 55,78 54,75 +1,9% 1,03 +7,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.840,48 1.837,40 +0,2% +3,08 -3,0% Silber (Spot) 25,20 25,38 -0,7% -0,17 -4,5% Platin (Spot) 1.086,45 1.083,95 +0,2% +2,50 +1,5% Kupfer-Future 3,63 3,62 +0,8% +0,03 +3,3% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2021 12:36 ET (17:36 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.