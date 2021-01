Wie die Autobank, deren Bankgeschäft aufgrund von gescheiterten Investoren-Gespräche wie berichtet geordnet abgebaut werden soll, will weiter an der Wiener Börse gelistet sein. Die Aktien sind derzeit zum Handel im MTF an der Wiener Börse und der Börse München (m:access) einbezogen. Die Einbeziehung im Vienna MTF sei bislang auf Basis eines Antrags und Vertrags mit der Lang und Schwarz erfolgt, wie die Autobank mitteilt. Lang und Schwarz Broker GmbH würde die Tätigkeit im Corporate Finance einstellen, informiert die Autobank weiters. Der Vertrag mit Lang und Schwarz und die Basis der Einbeziehung würden am 26.2.2021 enden. "Die Einbeziehung zum Handel im MTF an der Wiener Börse soll auf Grundlage eines eigenen Antrags der Autobank ...

