The Indoor Lab und Cepton entwickeln eine neue Crowd-Analytics-Lösung, die wertvolle Daten für Social Distancing und Hygienemaßnahmen bereitstellt

Mit einer zukunftsweisenden lidarbasierten Crowd-Analytics-Lösung in Echtzeit verfügt der Orlando International Airport (MCO) in Zeiten der COVID-19-Pandemie seit kurzem über eines der sichersten Terminals der Welt.

Das Helius Smart Lidar System von Cepton bietet anonymisiertes 3D-Tracking von Personen in Echtzeit. Bitte beachten Sie, dass dieses Bild nicht am Orlando International Airport aufgenommen wurde. 2021 Cepton Technologies

Die Safe-Place-Lösung von The Indoor Lab, dem führenden Anbieter für die Echtzeit-Überwachung von Fußgängerverkehr mit Hilfe von Lidar-Sensoren nutzt das preisgekrönte Helius Smart-Lidar-System von Cepton. Helius ermöglicht The Indoor Lab eine intelligente, anonymisierte 3D-Verfolgung von Personen und verbessert damit die Nutzungsmöglichkeiten, die Sicherheit und Sauberkeit von großen Räumen erheblich. Darüber hinaus steuert die visuelle Analyseplattform von The Indoor Lab, die das Helius Smart Lidar System nutzt, mehrere Synect Evenflow Crowd Radar Leuchten im Terminal 2 des Orlando International Airport.

Das Projekt am Orlando International Airport ist eines von mehreren Projekten, die The Indoor Lab und Cepton im Rahmen ihrer strategischen Partnerschaft umsetzen. The Indoor Lab ist Ceptons Entwicklungs- und Analysepartner, der die Zukunft von lidarbasierten Analysemethoden von Anfang an mitgestaltet. Die Partnerschaft legt den Grundstein für Entwicklungen, die den Kunden Zeit und Geld sparen und eine effizientere Gestaltung öffentlicher und privater Geschäftsräume ermöglichen. Gleichzeitig trägt sie dazu bei, die Sicherheit während der COVID-19-Pandemie zu verbessern.

Patrick Blattner, Mitbegründer und Chief Product Officer von The Indoor Lab, sagt: "Wir haben 15 Jahre Erfahrung bei der Erfassung von Menschenmengen im Einzelhandel, bei Veranstaltungen, an Flughäfen und in Stadien. Als sich COVID-19 exponentiell verbreitete, haben wir uns mit Führungskräften beraten, die an der Ausarbeitung von Vorschlägen für die International Franchise Association beteiligt waren, um das Land zurück zur Normalität zu führen. Dabei wurde unter anderem auch der Einsatz der Lidar-Technologie in Erwägung gezogen. Aufgrund der Bedenken bezüglich der Sauberkeit und Reinigung öffentlicher und kommerzieller Räume erweiterten wir unsere ‚Safe Place'-Plattform über Analysen der Auslastung und des Social Distancing hinaus. Damit schufen wir die erste proprietäre Lösung auf dem Markt, die zu desinfizierende Orte in Echtzeit erkennt. Mit Hilfe des Einsatzes von ‚Safe Place' kann sichergestellt werden, dass Standorte gereinigt wurden, Social-Distancing-Maßnahmen befolgt werden und eine sichere Belegung gewährleistet ist. Unsere Partnerschaft mit Cepton hat uns geholfen, dieses Versprechen zu erfüllen. Unsere zum Patent angemeldete ‚Safe Place'-Plattform, die Areale mit Reinigungsbedarf in Echtzeit erkennt, ist in dieser Form die erste ihrer Art."

Laut The Indoor Lab führte die in Orlando implementierte Komplettlösung zu einer drastischen Verbesserung der Einhaltung der Social-Distancing-Maßnahmen auch während geschäftiger Reisezeiten. Die Effektivität der innovativen Crowd-Analytics-Lösung von The Indoor Lab beruht auf der einzigartig hohen Punktdichte und Erfassungsreichweite der MMT-basierten Lidar-Systeme von Cepton. Für die Lösung am Flughafen von Orlando entschied sich The Indoor Lab für die Vista-Serie und das preisgekrönte Helius-System von Cepton, das Objektabmessungen, Positionen und Geschwindigkeiten mit hoher Genauigkeit erfasst. Durch die dreh-, spiegel-, reibungsfreie MMT-Architektur lassen sich Lidar-Systeme sowohl im Innen- als auch im Außenbereich zuverlässig und einfach integrieren. Mit Helius können auch die Daten mehrerer Cepton-Lidar-Sensoren aggregiert werden, um ein umfassendes und erweiterbares Netzwerk für eine nahtlose Nachverfolgung aufzubauen. Das ermöglicht zum Beispiel die anonymisierte Erfassung ein und derselben Person über große, sich überschneidende Bereiche, was laut The Indoor Lab ein weiterer entscheidender Faktor ist, durch den sich Helius von anderen Lidar-Lösungen unterscheidet.

Beim Einsatz am Orlando International Airport setzte The Indoor Lab sieben Vista-Lidar-Sensoren von Cepton ein, um nahezu 100 Prozent der Terminalfläche von rund 4.600 Quadratmetern nahtlos abzudecken. Dazu wären sonst deutlich mehr Videokameras erforderlich gewesen, die jeweils weit mehr Daten- und Speicherbandbreite benötigen als Lidar-Sensoren. Im Gegensatz zu Videokameras arbeiten die Lidar-Systeme außerdem unabhängig von Lichtverhältnissen rund um die Uhr präzise.

Ein weiterer entscheidender Vorteil von Lidar im Vergleich zu Kameras ist, dass keine biometrischen Daten erfasst werden. Während Lidar-Sensoren Informationen liefern, die helfen, Objekte genau zu erkennen, nachzuverfolgen und zu klassifizieren, zeigen sie weder Gesichtsmerkmale noch Haut- oder Haarfarbe, was die Privatsphäre schützt und analytische Verfälschungen reduziert. "Das Großartige an lidarbasierten Crowd-Analysen ist, dass sie mit den Datenschutzgesetzen konform sind. Gleichzeitig kann das System auch mit Schwenk-Neige-Kameras (PTZ) gekoppelt werden, um potenzielle Risiken für die öffentliche Sicherheit zu erkennen, wie etwa eine zurückgelassene Tasche oder Personen, die sich unerwartet mit hoher Geschwindigkeit bewegen", erklärt Blattner.

Die Partnerschaft zwischen Cepton und The Indoor Lab geht über Projekte in Flughäfen hinaus. Mit der Technologie von Cepton erfasst The Indoor Lab den Verkehr in Hotels, Stadien, großen kommerziellen Veranstaltungsorten und Einzelhandelsflächen, wie Einkaufszentren und Geschäften in Echtzeit. Die Software von The Indoor Lab liefert Echtzeit-Informationen über die Dichte von Menschenmengen sowie über Verweilzeiten, Bewegungsabläufe und Geschwindigkeiten von Personen. Mit all diesen Daten können Unternehmen das Kundenerlebnis in ihren Räumen optimieren um Warteschlangen zu managen, Gedränge zu reduzieren oder das Layout von Gängen, Laufwegen und Geschäften zu optimieren. Außerdem können siemit Hilfe der Daten Sicherheitsrisiken besser begegnen.

"Nachdem wir eine Vielzahl der Anbieter für Lidar-Hardware- und Software für 3D-Wahrnehmung auf dem Markt verglichen haben, hat The Indoor Lab sich für Cepton entschieden. Cepton verfügt über eine kombinierte Lösung, die die Punktwolkendichte, Genauigkeit, Zuverlässigkeit sowie die einfache und kostengünstige Integration bietet, die für die Analyse von Menschenmengen erforderlich ist. Gemeinsam mit dem Cepton-Team haben wir erfolgreich dichte Menschenmengen in herausfordernden Umgebungen überwacht und analysiert", sagt Patrick Mooney, Mitbegründer und CTO bei The Indoor Lab.

"Wir sind sehr dankbar für die Partnerschaft mit The Indoor Lab und dafür, dass sie unsere Technologie in einer Reihe ihrer wegweisenden Innovationen einsetzen. Die Stärke dieser Partnerschaft zeigt sich bereits in den bemerkenswerten Ergebnissen, die The Indoor Lab kürzlich gemeinsam mit seinen anderen Partnern vorgestellt hat." sagt Dr. Jun Pei, Mitbegründer und CEO von Cepton. "Wir haben eng mit The Indoor Lab zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass wir die Funktionen und die Genauigkeit, die sie für ihre Smart-Space-Anwendungen benötigen, zu einem erschwinglichen Preis anbieten können. Unser Helius-Team hat eine zukunftsweisende Lösung entwickelt, die intelligente, leistungsstarke Lidar-Wahrnehmung mit einfacher Integration und Dateneffizienz verknüpft. Smart Spaces werden in Zukunft das Reisen, den Einzelhandel, das Gastgewerbe, die Unterhaltung und vieles mehr entscheidend verändern. Ich bin zuversichtlich, dass Helius dabei weiterhin Maßstäbe für die anonymisierte Erfassung mit Hilfe von führenden Partnern wie The Indoor Lab setzen wird."

Über Cepton Technologies, Inc.

Cepton bietet hochmoderne, intelligente, auf Lidar basierende Lösungen für eine Reihe von Märkten, darunter autonomes Fahren, ADAS, intelligente Verkehrssysteme, Sicherheit, Crowd-Analysen und Industrieroboter. Die patentierte MMT-basierte Lidar-Technologie von Cepton ermöglicht zuverlässige, skalierbare und kosteneffektive Lösungen, die eine 3D-Wahrnehmung mit großer Reichweite und hoher Auflösung für intelligente Anwendungen liefern.

Cepton wurde 2016 gegründet und wird von Branchenexperten mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im Bereich Lidar und Advanced Imaging geleitet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Kommerzialisierung von leistungsstarken und qualitativ hochwertigen Lidar-Lösungen für den Massenmarkt. Cepton hat seinen Sitz in San Jose, Kalifornien, USA. Darüber hinaus hat das Unternehmen Niederlassungen in Deutschland, Kanada, Grossbritannien, Japan und Indien um einen schnell wachsenden globalen Kundenstamm zu bedienen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.cepton.com, Twitter oder Linkedin.

