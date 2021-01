Unter dem Motto "Stadt.Land.Fluss" präsentiert sich Nordrhein-Westfalen auch in diesem Jahr wieder auf der Internationalen Grünen Woche - aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr digital. Für ein umfassendes Erlebnis des nordrhein-westfälischen Angebots wurde der Messe-Auftritt in eine Smartphone-App verlegt. Insgesamt präsentieren 90 Unternehmen und...

Den vollständigen Artikel lesen ...