Der erneute Touch der 13.800 im DAX zeigt, wie wichtig das alte Februarhoch aus dem Vorjahr im Index ist. Wann kann sich der Index davon lösen und wie sieht der Start zur Wochenmitte im Detail aus? Die 14.000 bleibt in weiter Ferne Von der starken Eröffnung am Dienstag blieb zum Handelsende nichts mehr übrig. Zunächst lief der Index direkt in die Erholungszone ein, die wir gestern Morgen hier skizziert hatten (Rückblick): Skizzierte Rücklaufzone ...

