DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Tagesthema I

Bund und Länder haben eine Verlängerung und Verschärfung des Lockdowns zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie beschlossen. Die Maßnahmen sollen mindestens bis zum 14. Februar gelten. Vorgesehen ist u.a. eine Pflicht zum Tragen medizinischer Masken in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln und eine Homeoffice-Pflicht, wo möglich. Geschäfte mit nicht lebensnotwendigen Gütern, Kultur- und Freizeiteinrichtungen bleiben weiter zu. Schulen und Kindergärten bleiben grundsätzlich geschlossen bzw. die Präsenzpflicht ausgesetzt. Private Zusammenkünfte sind weiter im Kreis des eigenen Hausstandes und mit maximal einer weiteren Person gestattet. Die Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Schutz in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften wird "verbindlich auf eine Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken konkretisiert". Dazu zählen nicht nur virenfilternde Masken der Standards KN95 oder FFP2, sondern auch die sogenannten OP-Masken. So genannte "Alltagsmasken" aus Stoff zählen aber nicht dazu. In den Alten- und Pflegeheimen ist für das Personal beim Kontakt mit den Bewohnern eine FFP2-Maskenpflicht vorgesehen. Im Berufsleben Arbeitgeber befristet bis zum 15. März ihren Arbeitnehmern das Arbeiten im Homeoffice ermöglichen müssen, "sofern die Tätigkeiten es zulassen". Die Überbrückungshilfe 3 des Bundes für die von dem Corona-Lockdown betroffenen Betriebe wird verbessert. Der Bund vereinfacht die Zugangsvoraussetzungen und hebt die monatlichen Förderhöchstbeträge deutlich an. Die Zahlungen sollten im Februar erfolgen.

Tagesthema II

Inmitten drakonischer Sicherheitsvorkehrungen tritt der neue US-Präsident Joe Biden am Mittwoch (12.00 Uhr Ortszeit; 18.00 Uhr MEZ) sein Amt an. Der Nachfolger von Donald Trump wird auf den Stufen des Kapitols seinen Amtseid ablegen. Das Kapitol wurde weiträumig abgesperrt, in der Hauptstadt Washington werden mehr als 20.000 Nationalgardisten im Einsatz sein. Trump wird der Amtseinführung seines Nachfolgers entgegen der Tradition nicht beiwohnen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 4Q, Veldhoven

07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 3Q, Genf

08:00 GB/Burberry Group plc, Trading Update 3Q, London

10:00 DE/Tele Columbus AG, ao HV (virtuell)

11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 4Q, Minneapolis

13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 2Q, Cincinnati

13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 4Q, New York

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 4Q, Pittsburgh

22:15 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 4Q, Chicago

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Daimler AG, Jahresergebnis

- DE/Windeln.de SE, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Erzeugerpreise Dezember PROGNOSE: +0,3% gg Vm/-0,4% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/-0,5% gg Vj - GB 08:00 Verbraucherpreise Dezember PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,6% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+0,3% gg Vj - EU 11:00 Verbraucherpreise Dezember Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm/-0,3% gg Vj Vorabschätzung: +0,3% gg Vm/-0,3% gg Vj zuvor: -0,3% gg Vm/-0,3% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,2% gg Vj Vorabschätzung: +0,4% gg Vm/+0,2% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vm/+0,2% gg Vj - US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion neuer 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2031 mit offenem Volumen 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2050 im Volumen von 1,5 Mrd EUR

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.812,00 -0,25 S&P-500-Indikation 3.803,75 0,07 Nasdaq-100-Indikation 13.065,00 0,16 Nikkei-225 28.523,26 -0,38 Schanghai-Composite 3.570,01 0,10 +/- Ticks Bund -Future 177,37 -2 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 13.815,06 -0,24 DAX-Future 13.847,00 -0,24 XDAX 13.858,77 -0,24 MDAX 31.290,46 0,27 TecDAX 3.311,64 1,23 EuroStoxx50 3.595,42 -0,20 Stoxx50 3.185,91 0,05 Dow-Jones 30.930,52 0,38 S&P-500-Index 3.798,91 0,81 Nasdaq-Comp. 13.197,18 1,53 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 177,39% +1

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer wenig veränderten Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer am Mittwochmorgen. "Die Konsolidierung geht weiter", so ein Marktteilnehmer. "Derzeit fehlt der Impuls, der die Konsolidierung beendet und den DAX wieder über die 14.000er Marke treibt", sagt er. Die Entwicklung in Italien mit dem Vertrauensvotum des Senats für Regierungschef Giuseppe Conte sei zwar positiv, aber eher eine Stütze gegen fallende Kurse als ein Treiber nach oben. Die positiven Impulse von den Impfstoffen seien eingepreist, genauso die konjunkturellen Stimuli der neuen US-Regierung. "Möglicherweise kommen die Impulse nun von der Berichtsaison", sagt der Marktteilnehmer. Diese lasse sich relativ positiv an, wie nun auch die Zahlen von Ceconomy zeigten.

Rückblick: Knapp behauptet - "Die zunächst steigenden Kurse wurden zu Gewinnmitnahmen genutzt", so ein Händler. Daneben stünden die Märkte im Bann der kommenden Ereignisse wie der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden am Mittwoch, aber auch der Abstimmung im italienischen Senat über die Zukunft der Regierung am Abend. In Deutschland zeichnete sich ab, dass es vermutlich nicht zu einem weiteren Lockdown der Wirtschaft und damit zu einer Unterbrechung der Lieferketten kommen wird. Auf der Gewinnerseite ganz oben standen Pharmatitel. Dagegen ging es mit den Aktien der Einzelhandelstitel nach unten, ihr Stoxx-Branchenindex fiel um 1,8 Prozent. Unter Druck standen vor allem die britischen Handelsketten: Kingfisher und Marks & Spencer gaben um 2,3 bzw. 2,7 Prozent nach. Marktteilnehmer verwiesen auf die zunehmenden Probleme nach dem Brexit. Freundlich wurde der Ausblick von Alstom (plus 6 Prozent) aufgenommen. Danone notierten mit Aufschlägen von 2,7 Prozent nach dem Einstieg des aktivistischen Investors Bluebell sehr fest.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Maue Acea-Absatzzahlen und Umschichtungen in den neuen Peugeot-Fiat-Konzern Stellantis setzten BMW und Daimler unter Druck: BMW fielen um 1,7 Prozent, Daimler um 1,9 Prozent, Stellantis gewannen dagegen 3,1 Prozent. VW konnten den Absatz im Dezember allerdings gegen den Branchentrend kräftig steigern: Der Kurs gewann 1,1 Prozent. Bei Teamviewer wurde der Kauf des österreichischen Startup Xaleon positiv gewertet, für die Aktie ging es 2,6 Prozent hoch. "Damit verstärkt sich das Unternehmen im Bereich Live-Chat", so ein Teilnehmer. Carl Zeiss Meditech stiegen um 5,7 Prozent. Die vorläufigen Zahlen zum ersten Fiskalquartal wurden sehr positiv aufgenommen.

XETRA-NACHBÖRSE

OHB ist laut Medienberichten bei dem EU-Bieterwettbewerb um die zweite Generation der GPS-Alternative Galileo leer ausgegangen. Die Titel wurden am Abend bei hohen Umsätzen 5 Prozent niedriger getaxt. Ceconomy wurden 2,5 Prozent fester gestellt. Die Mutter von Media Markt und Saturn hat im ersten Geschäftsquartal operativen Gewinn und Umsatz gesteigert. Bilfinger verliert den langjährigen CEO Tom Blades. Der Manager wird sein Mandat als Mitglied des Vorstandes und Vorstandsvorsitzenden mit sofortiger Wirkung niederlegen. Die Titel verloren 1,3 Prozent. Atoss wurden 5 Prozent fester gestellt - bei dünnen Umsätzen. Das Unternehmen hat das Wachstum im vierten Quartal beschleunigt und die Jahresprognose übererfüllt. Der Ausblick für das laufende Jahr wurde angehoben.

USA / WALL STREET

Freundlich - Der Markt bewegte sich zwischen Unternehmenszahlen und der Anhörung der designierten US-Finanzministerin Janet Yellen vor dem Finanzausschuss des US-Senats. Yellen kündigte an, ihr Hauptaugenmerk auf die Bedürfnisse von Amerikas Arbeitnehmer zu legen. Aus Marktsicht interessanter, waren ihre Äußerungen zum Devisenmarkt. Sie räumte dem Markt bei der Wechselkursfindung des Dollar den Vorrang ein und erteilte einer Geldpolitik zur Schwächung des Greenbacks eine Absage. Für den Aktienmarkt waren die Hinweise auf das geplante Konjunkturpaket der neuen US-Regierung von zentraler Bedeutung. Bank of America und Goldman Sachs legten ihre Ergebnisse vor - und übertrafen die Erwartungen. Bank of America drehten im späten Geschäft um 0,7 Prozent ins Minus. Goldman Sachs sanken gar um 2,3 Prozent - trotz eines Gewinnsprungs. Im Handel verwies man auf die zuletzt deutlich gestiegene Marktkapitalisierung des Finanzkonzerns. Daher wurden die Verluste mit Gewinnmitnahmen erklärt. Boeing legten um 3,1 Prozent zu. Die europäische Flugsicherheitsbehörde EASA will das Flugverbot für die Boeing 737 MAX in der kommenden Woche aufheben. Coherent schossen um 29,7 Prozent nach oben, nachdem Lumentum die Übernahme bestätigt hatte. Für die Lumentum-Titel ging es dagegen um 11 Prozent abwärts. Gamestop zogen um 10,8 Prozent an. Die Titel waren zuletzt in Sozialen Medien sehr hervorgehoben worden. Tesla kletterten mit den Yellen-Aussagen zur E-Mobilität um 2,2 Prozent. Zudem hatte der E-Automobilhersteller das

January 20, 2021

