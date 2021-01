Wenn William Cohn eines nicht mag, dann ist es die Pistole auf die Brust gesetzt zu bekommen. Kein Wunder also, dass er nicht gut auf Whatsapps AGB-Drohung zu sprechen ist. Liebe Leserin, lieber Leser, "wenn du nicht , dann…!" - kennen Sie diesen Satz, der jede ernsthafte Beziehung killt? Man kann geteilter Meinung darüber sein, ob damit der Straftatbestand der Erpressung bereits erfüllt ist oder nicht, auf jeden Fall fühlt er sich in den meisten Fällen genau danach an, nämlich nach schwerer Nötigung. Gut, das Gesetz sieht es nur dann als eine solche, wenn die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...